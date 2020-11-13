Мнение: МС-21 с российскими двигателями, обеление зарплат и налог на удалёнщиков

13.11.2020, 21:45, Разное

1. Похоже, очень скоро у нас будет второй современный российский авиалайнер – помимо старого доброго Суперджета-100. Самолёт МС-21 впервые выкатили на испытания с отечественными двигателями. Предвосхищая очевидный вопрос: и двигатели, и сам самолёт были разработаны уже в глубоко постсоветскую эпоху.

https://ria.ru/20201110/samolet-1583942623.html

Ростех завершил постройку первого опытного самолета МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14, говорится в релизе госкорпорации. <…>

Шестого ноября самолет перевели из цеха окончательной сборки в летно-испытательное подразделение Иркутского авиационного завода — филиала ПАО “Корпорация “Иркут”.

МС-21-300 — ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Первый полет совершил 28 мая 2017 года. Завершение сертификации запланировано на 2020-й, запуск серийного производства — на 2021-й. Первым эксплуатантом нового воздушного судна, предположительно, станет “Аэрофлот”.

Ранее лайнер проходил испытания с иностранными двигателями PW1400G фирмы Pratt & Whitney, теперь предстоят тесты с ПД-14.

2. Коронавирус активно вытаскивает экономику из тени:

https://lenta.ru/news/2020/11/12/den/

Переход на удаленную работу из-за пандемии коронавируса способствовал увеличению доли белых зарплат в России, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные опроса hh.ru.

Осенью доля россиян, получающих официальную зарплату, выросла до 66 процентов (в 2018 году показатель был равен 54 процентам). Доля тех, кому платят «в серую», упала до 21 процента (в 2018 году таких было 32 процента). Белые зарплаты чаще всего получают наемные сотрудники (72 процента), те, кто работает в сфере добычи сырья (90 процентов), в банковской отрасли (89 процентов) и на госслужбе (86 процентов).

Ниже всего этот показатель на транспорте и в логистике (58 процентов), в автомобильном бизнесе (53 процента), в туристическом и ресторанном секторе (45 процентов). Серые зарплаты, как правило, выплачиваются наличными, переход на удалёнку сделал такую форму оплаты почти невозможной, отмечают эксперты.

3. На Западе задумались о том, чтобы ввести специальный налог на удалённых работников:

https://lenta.ru/news/2020/11/12/nolog/

Deutsche Bank предложил ввести новый налог для сотрудников, которые работают на удаленке. Размер налога аналитики банка рекомендуют установить на уровне 5 процентов, а собранные средства направлять на поддержку работников, у которых нет возможности оставаться дома, пишет BBC News.

Для США, где средняя зарплата сотрудника на удаленке составляет 55 тысяч долларов в год, налог в 5 процентов будет означать десять долларов за рабочий день. Такая сумма сравнима с той, которую тратит сотрудник на дорогу до работы и обратно, а также на питание в течение дня.

В Великобритании удаленщик получает 35 тысяч фунтов стерлингов в год, то есть в сутки ему пришлось бы платить менее семи фунтов. В Германии плата составила бы 7,5 доллара в рабочий день.

Стратег банка Люк Темплман объяснил, что налог надо вводить в любом случае, но пандемия коронавируса сделала проблему более очевидной. Нынешняя ситуация идет на пользу тем, кто работает из дома, но угрожает доходам и здоровью остальных сотрудников. По словам экономиста, удаленщики вносят в экономику меньший вклад, но получают больше выгоды.