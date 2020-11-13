В Иркутской области школьница подожгла мужчину

13.11.2020, 21:43, Разное

В городе Усолье-Сибирское Иркутской области полиция задержала 16-летнюю девушку за жестокое нападение на мужчину, передает Общественная служба новостей. Сама атака произошла в подъезде одного из жилых домов 13 ноября. Школьница находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она несколько раз ударила потерпевшего, а затем подожгла одежду на нем.

Пострадавший проходит лечение. В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье “Покушение на убийство”. Известно, что у школьницы уже есть судимость.