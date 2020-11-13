Что общего у Михальчик с Дзюбой? – Личное мнение

13.11.2020, 21:35, Разное

Главный музыкальный эксперт Донбасса Михальчик добралась теперь и до Полины Гагариной.

Говорит, орёт Гагарина сильно. Здесь петь надо по-Пугачёвски, считает Михальчик, а Полина переорала песню семь раз.



Ну что ж вы все ушли? Фото: Соцсети

Объективно, как бы кто ни относился к Полине Гагариной, очевидно, что голос у неё реально хороший.

А вот Михальчик, как она считает, своим шептанием соблюдает, якобы, пугачёвский стиль.

Меня объективно забавляют неудачники. Я пишу лучше Миро. Я пою лучше Пугачёвой. И вообще, я рисую, как Леонардо Да Винчи.

Как правило, о своих «талантах» рассказывает один и тот же лузер — три-в-одном. И швец, и жнец, и на дуде игрец, да.

Рассуждая так, неудачники почему-то сидят в уголке для обиженных. Вместе со своими талантами — писаки, шептуна блёклым голосом, рисоваки каляки-маляки.

Вот и Юля рассуждает со знанием дела о певице, которая собирает полные залы.

Ради объективности, давайте посмотрим, что из себя представляет Гагарина? Похудела. Не побоялась уйти от мужа — она финансово независима. Занята на ТВ, постоянно колесит по гастролям. Состоявшаяся певица и реализовавшая себя женщина.

А что из себя представляет Михальчик? Тоже гастроли — на Донбасс. Денег нет. Песен её никто не знает. И мало того, даже знать не хочет.

Я хочу дать совет Михальчик — заткнуться. Хватит уже считать себя певицей. Ты, дорогая моя, даже не Бузова. Ты — Дзюба, если бы он не играл в футбол.