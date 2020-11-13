Мнение: Связь с фигурой

13.11.2020, 21:25, Разное

Чтобы восстановиться после слива, надо понять что в результате слива происходит.

У каждого человека есть личная идентификация или самоидентификация.

Эта самоопределение “я есть тот, я такой”.

От самоидентификации напрямую зависит самооценка. А самооценка – это рычаг подачи энергии.

Понятно, как подается энергия?

То, что человек ощущает как подъем энергии, как вдохновение и поток – это мотивация. Мозг запрограммирован подавать мотивацию только туда, где ожидается полезный результат. Приятное – это тоже полезное, но сиюминутно. В идеале результат должен ожидаться и приятный, и полезный, это значит что и сейчас, и в перспективе будет толк от затраты энергии. Распознав предстоящее дело как приятное и(или) полезное мозг отпускает мотивацию. Человек чувствует активное желание, драйв. Вот это и есть самый важный поток энергии. Есть и другие потоки, но человек чувствует именно этот лучше всего и выстраивает свою жизнь вокруг него. А без него ощущение «нежизни».

Вот самооценка и занимается определением, что принесло полезный результат, а что нет, куда ещё можно вкладывать энергию, а куда не стоит, потому что ресурс ограничен, невозможно вкладывать свое внимание и силы одновременно в разные стороны. Потратил на что-то бесполезное, будет спад.

Понятно, для чего нужна корона?

Чтобы постоянно поднимать свою самооценку повыше с помощью иллюзий и испытывать драйв от всего. Корона – типичный мошенник, который уговаривает вложить деньги туда, откуда заведомо для него не будет прибыли, будет только убыток, но корона врет.

Понятно, почему так важна адекватная самооценка?

Если ваша самооценка очень адекватна, если вы никогда не прибегаете к короне, вы мотивируете себя заниматься только тем, что вам полезно. Вы видите реальный результат и это мотивирует вас вкладываться в это еще. Чем лучше результат, тем больше в эту сторону драйва. Все логично и справедливо. Энергия ваша идет на дело, вы не сливаете ничего мимо.

Локус контроля еще очень важен, он всегда связан с самооценкой. Локус контроля определяет ваши возможности. Самооценка измеряет полученный результат, а локус контроля прикидывает ваш следующий ход, в границах (возможностей) он будет или нет, полезен для вас или убыточен. Если у вас адекватная самооценка и локус внутренний, на месте, у вас и границы будут хорошими, вы будете четко видеть, какой можно и нужно сделать ход, чего бы речь ни касалась. В любом ресурсе настройки вашей самооценки и локуса должны быть хорошими и тогда ресурс эффективно прокачивается. Даже убитый ресурс быстро можно подключить и динамично прокачать, если поправить настройки самооценки и локуса. К сожалению в убитом ресурсе и настройки самооценки с локусом обычно сильно искажены. Поправить их в дырявом ресурсе очень сложно, хотя и можно.

Искаженная (короной) самооценка и внешний локус создают ложную самоидентификацию.

Человек видит себя не таким, каким он является объективно, не таким, каким видят его другие. А таким, как ему в кайф.

Самоидентификация бывает настолько оторвана от реальности, что человек вообще не живет в своем теле, он как солнечный зайчик перемещается туда-сюда, бликует.

Он смотрит сериалы или играет в игры или просто мечтает и идентифицирует себя с кем-то другим, иногда с разными, а реального представления о себе у него нет. Он догадывается, что он некрасивый, немытый и бесформенный, но не держит этот образ в голове. Из зеркала на него смотрит кто-то чужой, он привыкает не фокусироваться на этом, он не смотрит в зеркало или смотрит расфокусированно. Это отсутствие фигуры в имидже. В остальных ресурсах у него тоже нарушена идентификация, он не держит в поле зрения свою фигуру, не помнит о том, какой он. Он вообще старается не вспоминать о себе. Но это не значит, что у него мало эгоизма. Совсем наоборот. Люди с разрушенной идентичностью имеют очень голодное Эго и очень много эгоизма. Из-за того, что потребности Эго должна организовывать и удовлетворять личность, искаженные настройки личности приводят к обратному. Человек вынужден все время бороться со стрессом, с тревогой и тоской, прибегать к новым и новым психзащитам, новым способам сберечь и накормить корону. В центре его Эго черная дыра, которую часто называют Травма, но эту травму нанесла и наносит личности сама жизнь, потому что личность не адаптирована, не приспособлена, неинтегрирована. Такие личности разлагаются и разрушаются, с ними иногда работают психотерапевты и психиатры, чтобы собрать их и как-нибудь склеить, но это получается плохо.

Что у такого человека с фигурой в поле? Его фигура в поле разобрана на части, но он этого не видит. Он принимает за себя чужие фигуры и сливает себя с ними.

Вот что нужно хорошо себе представлять. Ваша реальная фигура существует независимо от того, что вы о себе воображаете. Люди видят ваше тело, наблюдают за вашей речью и мимикой, они знают вас как профессионала или как бездельника, как порядочного гражданина или наоборот, они видят ваши социальные роли, то есть проекции вашей фигуры в различных ресурсах, и ваша фигура может быть большой и красивой, а может быть жалкой и убогой. Ваша субъективная значимость для разных людей связана с вашей объективной значимостью, то есть с вашей фигурой в социальном поле. И прокачивая ресурсы вы строите свою фигуру, усиливаете ее, делаете крепче, красивей и больше.

Ваша самоидентификация должна быть очень реалистичной, цельной, очень точно и ясно освещать, как именно выглядит ваша фигура, что вы из себя представляете здесь и здесь. Это будет означать, что вы видите свою фигуру, у вас есть с ней связь, вы можете делать ходы и прокачивать свою фигуру.

Что бы ни случилось, вы должны сохранять связь со своей фигурой, и хорошо видеть свою фигуру на поле других фигур. Это называется самосознание, внутренний наблюдатель, это – объективная самооценка + хороший локус.

Как происходит слив?

Те, кто видят слив в каждой уступке другому и в любом своем вложении, не понимают саму суть слива.

Слив себя – это игра против своей фигуры.

Это бывает, когда между сознанием и фигурой нет крепкой связи, когда вы плохо представляете себе свою фигуру, не видите себя со стороны, не ощущаете ответственности за свою фигуру.

В этом случае вы можете вести себя так, что ваша фигура становится жалкой и убогой, а вы не то что не понимаете этого, вы просто не желаете в эту сторону смотреть.

Вот как пьяный человек из-за может вести себя безобразно и позориться, так и трезвый человек может унижать себя, совершая глупейшие поступки. У первого это происходит из-за отключенной связи с лобными долями, а у второго из-за нарушения связи между его самоидентификацией и фигурой.

Возьмем ближайший пример, хотя в рубрике писем мы видели сливы во много раз больше, чем этот.

Но давайте разберемся в простых сливах и в том, как восстановить свою фигуру после этого. Со многими людьми происходит подобное, пока тесной связи сознания с фигурой нет.

Парень хотел отвязаться от девушки и дал ей это понять, сначала очень вежливо, с комплиментами и оправданиями. Почему люди не отказывают сразу категорично? Их раздражение пока не достигло степени агрессии, они сочувствуют человеку, они сомневаются, не поменяется ли их отношение позже, поэтому они расстаются максимально осторожно. Особенно рапаны и рыбы этим характерны, у них такая плохая рефлексия, что они вообще не уверены, что чувствуют то, что чувствуют. Надо понимать, что до того, как человек озвучил вам предложение расстаться, он наверняка долгое время мучился и сомневался, но все-таки решился и озвучил. Если связь сознания с фигурой не нарушена, вы можете увидеть ситуацию со стороны, так как если бы шла речь о знакомом парне и незнакомой девушке. Она тяготит его, он относится к ней неплохо, но с жалостью и не хочет продолжать любовное общение.

Если вы имеете хорошую связь со своей фигурой, то увидите все четко и ясно как в кино. И вам будет понятно, какой ход нужно сделать за эту девушку, чтобы ее фигура сохранила свои позиции в общем поле. Не увеличивать жалость к себе, а сократить ее. Подчиниться просьбе или даже намекам парня, без щипцов, без лишней болтовни, без лишних эмоций, без натужной радости и без печали, автоматически. Если есть какие-то обязательства, вроде вернуть долг, вещи, завершить дело, это нужно сделать быстро и не создавая никакого дополнительного давления на парня. В этом случае своя фигура девушкой будет сохранена. Если она что-то и слила, то уже раньше из-за неправильного поведения, но на тот момент, когда был озвучен отказ от отношений, даже мягко и обтекаемо, она дистанцировалась без щипцов и сохранила фигуру.

Более того. После такого расставания поле часто переходит на сторону брошенного. Он получил удар, но сохранил связь со своей фигурой и не зашатался. Его СЗ начинает расти и для того, кто бросил, и для других. Потом будем подробно обсуждать полевые эффекты, пока достаточно это запомнить и, если получится, почувствовать и увидеть в письмах. Из-за перехода поля на вашу сторону события развиваются в вашу пользу. Вам везет. А вот бывшего плюса может начать сильно шатать и глючить, на этом основан “эффект камбэка”. СЗ бывшего минуса подросла, а связь оборвана руками плюса, поэтому в поле его появляется хвост и не только. Однако из позиции минуса думать об этом не надо, иначе можно зацепиться короной Победителя. Корону надо снять, то есть осознать простое “послали – иди”.

Если связь со своей фигурой сильно нарушена (из-за короны, слияния границ, внешнего локуса), то происходит то, что произошло с автором того письма. Она стала сливать свою фигуру, играть против себя.

Сначала она отписалась от парня, сделав это демонстративно, с эмоциями, а эмоции в такой ситуации всегда щипцы. Человеку и так жаль вас, а вы вместо того, чтобы показать, что с вами все в порядке, показываете обиду, боль, вытягиваете из него жалости еще больше. Когда он тоже отписался, она стала ему писать и скандалить. Потом следила за ним, бесилась и унижалась, пусть даже он видел не все из этого, ее фигура все время становилась все более жалкой, липкой и слабой. Опять писала ему, опять пыталась его вернуть или обвинить за то, что он ее бросил.

Представьте себе как она брала свою фигуру, тащила к нему и махала перед ним этой фигурой как тряпкой с криками: вот как ты обошелся со мной, вот что ты со мной сделал, посмотри какая я теперь несчастная без тебя, никому не нужная, мне больно, вот как ты надругался надо мной. Она давала понять ему и себе, что она себе не нужна, что без него она не имеет никакой ценности, что она выброшена им на помойку и хочет призвать его к ответственности за такое злодеяние.

Если представить фигуру как куклу (а это что-то подобное и есть – проекция в поле, 12Д рисунок в поле), она мотала эту куклу туда-сюда, пыталась засунуть ему в окно и просунуть под дверь, давала понять, что его отношение намного важней для нее, чем собственное лицо и самоуважение.

Все это происходило из-за того, что она, во-первых, из-за внешнего локуса не осознавала что машет перед окнами и колотит в дверь своей фигурой с выпученными глазами и растрепанными волосами, а во-вторых, преувеличивала под короной свою значимость для него.

Она представляла, что он все еще любит, но она кажется ему холодной, в его колпачке, и вот она покажет свой пыл настойчивыми домогательствами, и он откроется любви.

Внешний локус не дает вам увидеть, что вы отвечаете только за Себя, за то, как выглядит и ведет себя ваша фигура, как она держится, как она действует. А корона не дает вам увидеть, что другие люди не ваши вассалы, для многих из них ваша значимость очень мала, это нормально, к ним не нужно липнуть, удобная дистанция определяется взаимно, и всегда равна наибольшей, какая удобна одной из сторон. То есть увеличить эмоциональную дистанцию вы можете, а сократить можете только тогда, когда этого хочет второй. Дальше отойти от чужих границ можете, а вот подойти ближе, чем хочет второй нет. Таковы законы общего поля.

Что произошло в результате слива?

В руках осталась истрепанная фигура, которой автор колотила в дверь и стены, которую унижала, которую пыталась просунуть в щель, которую представляла так, что она ей не нужна, не интересна без этого парня и так далее.

Если бы вы так поступили со своим другом, можно ли было бы рассчитывать на продолжение дружбы?

Между сознанием и фигурой связь, подобная дружбе. Это не просто предмет, который вы можете взять и носить дальше. Даже предметы могут обижаться на вас и если вы ругаете свою машину или ненавидите свой дом, вещи не смогут вам служить. А фигура не вещь. Это живая система, чутко откликающаяся на все ваши посылы.

Друг в случае такого отношения вычеркнет вас из жизни. К счастью фигура не может вычеркнуть вас совсем. Точнее может, но это совсем беда и эта беда бывает очень редко. Про такие страшные случаи я тоже расскажу как-нибудь. Обычно фигура по слива остается потрепанной, жалкой, обиженной на вас, а вы в свою очередь и сами не хотите иметь с ней дело. Если вы перепили на корпоративе и танцевали в офисе на столе, сняв трусы, вам может быть стыдно идти на работу. Пьянка отличается тем, что утром вы приходите в себя, и с похмелья можете быть даже слишком чувствительны и тревожны, поэтому вам хочется застрелиться и опять срочно напиться. Вы не хотите приходить в себя. После слива вы не приходите в себя так быстро, себя у вас особо и нет, но вы начинаете догадываться, что ваша фигура деформирована, лишена каких-то важных частей. И вам хочется отвернуться от этой фигуры. Как альтернатива вам могут приходить мысли – уехать далеко, начать все сначала, но на фигуру это практически не влияет. Вы возьмете эту тряпку с собой.

Как восстанавливается фигура.

Не хочется внушать оптимизм тем, кто регулярно сливается, но фигуру можно восстановить. Каким бы ни был ваш слив, это не повод бежать от себя. Так вы сольете себя только больше.

Восстановление фигуры начинается с двух главных вещей.

1. Остановка рефлексии.

2. Контроль над нормализацией физического состояния.

Бывают ситуации, когда рефлексию надо остановить. И это одна из таких. Остановить рефлексию – это убрать фокус с себя и перестать оценивать изнутри разрушения. Разрушения велики, этот факт надо просто признать и остановиться, дальше надо начать восстановление, а не оплакивание потерь. Вернуть рефлексию можно будет попозже, а пока нельзя копаться в себе. Это только отнимет силы и заставить надеть корону. Нужно перейти в режим простого робота и рефлексировать только простые физические ощущения от того, что вы будете делать.

Вы должны выспаться. Можно прибегнуть к легким седативным средствам. Вы должны хорошо поесть, если ели последнее время очень мало, или наоборот сократить количество жиров и углеводов, если ели очень много, но не голодать. Хорошо пить полезные пищевые добавки. Вы должны ходить гулять в лес на среднем пульсе, то есть идти не слишком быстро и не медленно, или в парк, или к воде, по набережной. Лучше в одиночестве или с детьми. Не с друзьями. Мысли о сливе и о его причинах должны быть выключены. Вы можете слушать музыку, но не песни о любви, аудиокниги, но только очень хорошую литературу, жизнеутверждающую и не про любовь. То есть ваша задача два часа в сутки давать телу физическую нагрузку, вентилировать кислородом мозг и легкие, а мысли в этот момент заполнять чем-то возвышенным. Двух часов в день хватает, чтобы вернуть сознание в тело.

В остальное время вы должны выполнять все свои обязанности, в том числе те, о которых забывали последнее время. Купить родителям продукты, разобрать завалы в доме, закончить начатую работу, разобраться с платежами. Когда вы занимаетесь всей бытовой рутиной, вы совершаете очень важную вещь – устанавливаете связь со своей фигурой. Это не “заземление” как называют это некоторые, это восстановление связи со своей фигурой. Мытье посуды, уборка, приготовление еды с фокусом не на иллюзиях, а на том, что вы делаете и как вам приятно это делать. Гигиена и уход за собой, уборка в доме и разбирание своего гардероба – тоже самое.

Вы возвращаете себе осознание, что вы связаны со своим телом, со своим домом, со своими простыми потребностями и обязанностями, со своими ресурсами.

После слива людям очень сложно это все делать. Им хочется от этого бежать, в какие-то иллюзии, в аддикции и в новый слив.

Необходимо несколько дней, чтобы появилась стабильная связь с фигурой.

Не нужно ждать, что “полегчает”. Если вы будете искать облегчения, вы найдете корону. Нужно стремиться к возвращению связи с собой, пусть это пока и дискомфортно, к ощущению устойчивости и силы. Появление сил характеризуется тем, что у вас складываются реалистичные планы по поводу прокачки ресурсов и желание эти планы воплощать. Вам должно захотеться изучать что-то, работать над имиджем, менять что-то в работе, вкладываться в другие ресурсы, приносить пользу себе и близким. Если вам хочется оторваться, отдохнуть, выпить, куда-то поехать, развеяться, порефлексировать вслух или влюбиться – это говорит о том, что вы все еще хотите сбежать от себя, все еще тяготитесь связью со своей фигурой и у вас пока слишком мало сил.

Вы должны вернуть себя в адекватное, спокойное, рабочее состояние. И сделать это сами, сознательно.

Но это пока не восстановление фигуры, разве что немного. Это восстановление связи с ней.

И это самое важное.

Восстановить фигуру после слива в любви вы сможете, начав общаться с противоположным полом. Не суетливо заводить новые романы, а нормально общаться. И лучше делать это не сразу после слива, а выждав как минимум двухнедельный карантин и занимаясь все это время здоровьем, бытом, работой и имиджем. И через две недели вы можете начать общаться с кем-то другого пола. Если две недели карантина прерывались и вы опять делали что-то не то, вам могут потребоваться новые две недели. Вы должны стать устойчивей и дается это только за счет ресурсов, особенно земных плюс имидж, за счёт связи с ними.

Ну и потом вы начинаете пробовать общаться с другим полом, осознавая свою связь со своей фигурой и строя ее по кирпичику заново. Аккуратно себя строите. Об этом я расскажу в следующий раз.

Сначала восстанавливаете свою связь с фигурой, потом саму фигуру.

Если же связь с фигурой не восстановить, может оказаться, что вы как алкоголик пытаетесь сделать один глоток и отставить рюмку в сторону, но вас накрывает и приходите в себя вы уже с лицом в салате посреди разрушенной мебели. Или вокруг вас образуется вакуум, вы делаете шаг, а все отдаляются от вас, больше и больше. Так бывает, когда после большого слива вы пытаетесь снова быстро войти в новую игру. Вас либо не подпускают близко, все шарахаются и никто не хочет с вами играть, либо подпускают и вы проигрываете все еще быстрей, сливаете деньги и здоровье. Слив ресурсов и слив себя это разные вещи, хотя и связанные. Если вы слили себя, то у вас нет главной опоры – самой фигуры в поле, нет связи с ней и ваши ресурсы потекут мимо. Если вы слили ресурсы, скорее всего вы уже слили или сливаете себя.

Это пока вводная часть.

Комментируйте, если есть понимание и примеры.