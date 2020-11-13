В Россию вывезут десятки детей из лагерей и тюрем Дамаска

13.11.2020, 21:23, Разное

Из Сирии вылетел самолет Министерства обороны России, на котором в страну попадут десятки детей в возрасте до 16 лет, которые побывали в лагерях и тюрьмах Дамаска, передает “Царьград”. Отмечается, что в нашей стране их ждут родные. Сообщается, что после обследования новоприбывших ожидает карантин, по истечению которого их оправят под опеку своих семей в шести регионах.