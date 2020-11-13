“Секс после 50 хорош”: Роза Сябитова порассуждала о прелестях интима в зрелом возрасте

13.11.2020, 21:20, Разное

Популярная ведущая Роза Сябитова разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой поделилась с подписчиками своими измышлениями по поводу интимных отношений после достижения полувекового юбилея. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы от фолловеров.

Стоит отметить, что 58-летняя телеведущая постаралась сразу очертить тематику своего поста, опубликовав собственный снимок в купальнике. Пляжный наряд Сябитова выбрала слитный, однако с открытой спиной, при этом в нижней части у неё была видна эффектная татуировка в форме тигра. Фото она сопроводила откровениями, в которых постаралась развенчать убеждение о том, что построение романтических отношений “после 50-ти” является очень проблемным. Звезда упомянула, что сторонники такой теории строят свои доводы на факте того, что отношения в таком зрелом возрасте якобы лишены возможности секса. “Оказывается, что, согласно некоторым исследованиям, секс после 50 хорош не только качеством, но и количеством”, – возразила условным скептикам Роза Сябитова. Далее ведущая передачи “Давай поженимся” выстроила целую цепь доказательств того, что интимные связи в таких условиях являются не только возможными, но и привносят в союзы особую силу, основанную на внутренней мощи любви и секса. “Так что у нас есть все шансы любить и быть любимыми!” – резюмировала телезвезда.

Несмотря на довольно убедительные доводы хозяйки аккаунта, некоторые подписчики, тем не менее, отнеслись к её откровениям с большой долей иронии, намекнув, к слову, что подобные измышления пришли в голову ведущей под влиянием злоупотребления спиртными напитками. Впрочем, абсолютное большинство поклонниц выразили горячую солидарность с позицией любимицы. Более того, посетительницы микроблога попросили телеэксперта дать свои советы по интимным отношениям представительницам прекрасного пола, отметившим 60-летний юбилей. Об этом пишет Newinform.com.