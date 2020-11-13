Экстремально похудевшая дочь Толкалиной и Кончаловского показала фигуру в нижнем белье

13.11.2020, 21:20, Разное

Мария, дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной, впервые приняла участие в пикантной фотосессии. Экстремально похудевшая девушка позировала в кружевном нижнем белье.

По словам Марии, они с фотографом хотели создать «неземной и легкий образ, без намека на пошлость». Дочь режиссера и актрисы очень нервничала, так как у нее нет опыта в подобных съемках. 19-летняя девушка позировала в кружевном полупрозрачном белье. Мария считает, что получились действительно атмосферные и нежные снимки. В комментариях подписчики отметили, что звездная наследница дала «пощечину безграмотным ханжам».

Марию часто критикуют в Сети за то, что она изуродовала свое тело татуировками и пропагандирует анорексию. Пару лет назад у девушки было на 30 килограммов больше. Экстремальное похудение стало возможным благодаря тому, что Мария отказалась от ряда продуктов и придерживается правильного питания. Когда она избавилась от лишнего веса, то захотела украсить себя рисунками, имеющими для нее особое значение. Дочь Любови Толкалиной говорит о том, что она имеет право распоряжаться собственным телом так, как хочет.

Знаменитые родители во всем поддерживают 19-летнюю Марию. После окончания школы она захотела учиться в Санкт-Петербург, но, пробыв там год, вернулась назад. Недавно девушка вышла замуж за своего 27-летнего возлюбленного Никиту Кузьмина.