Певица Кети Топурия похвасталась пополнением в семье

13.11.2020, 21:20, Разное

Популярная российская певица Кети Топурия похвасталась пополнением в семье. В социальной сети Instagram беременная солистка группы «А-Студио» показала фото с возлюбленным Львом Деньговым и маленьким щенком.

Кети Топурия никак не стала подписывать публикацию, разместив только смайлики. На снимке она держит в руках щенка породы бигль. Поклонники знаменитости поздравили ее с прибавлением в семье.

Некоторые подписчики обратили внимание не на питомца, а на живот Кети Топурии. Они начали по его форме предсказывать пол будущего ребенка. В большинстве случаев фолловеры спрогнозировали появление на свет мальчика. Поклонники назвали пару очень красивой, они пожелали Топурии и Деньгову счастья.

Отметим, что долгое время артистка скрывала свое «положение». Она не торопилась сообщать общественности о своей беременности. Внимательные фанаты уже давно заметили под свободной одеждой Топурии округлившийся живот. Певица решила перестать скрывать его только несколько недель назад, когда вышел новый трек группы «А-Студио» «Се ля ви».