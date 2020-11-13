 

Мнение: Как лечат от КВИ в Петербурге

13.11.2020, 21:00, Разное

Писала, как отличается лечение пациентов с коронавирусной инфекцией реальное от написанного в Подмосковье.
Вы знаете, много, очень много сейчас болеющих, с вирусом этим новомодным.
И я даже не про статистику. Про тех, кто вокруг, знакомых, знакомых знакомых и т.д.
Хотя нет, про статистику пару слов скажу. Вот сейчас знакомых с симптомами больше десяти человек, одинадцать точно, кого-то могла забыть.
Это те, о ком знаем, и о ком я еще не говорила.
С подтвержденным диагнозом из них четверо. Остальные контактные и при симптомах.
Мама подруги. В больницу Петербурга поступила на обследование, необходимость в кардиостимуляторе. Через неделю выявлен ковид, переведена в соответствующую больницу. Тут уж не узнаешь, в больнице ли наградили, иль сама его туда принесла. Не важно, главное, что не пришлось ей дома ждать врача и скорую сутками. Дай, Бог, вылечат. Только вот установку кардиостимулятора придется отложить.
Дочь подруги. В легкой форме. Не дождалась очереди на бесплатный мазок, сдала платно. Ковид подтвержден. Врача вызывали несколько раз, то есть дней. Подруга сама ходила в поликлинику, когда же… Врач вышел злой как черт, сам без маски, орал, мол, и сегодня не приду. А вызов не переносят, оформлять каждый день по новой. По телефону не дозвониться.
Плюнули, больше не вызывают, благо, больничный на работе не требуют сейчас, там еще начальник и коллега с подтвержденной КВИ.
Саму подругу, контактировавшую с больной матерью и дочерью, вообще игнорируют. Тоже плюнула…
Так что тоже все эти правила – ах, самоизолируйтесь, господа контактные и с симптомами, ах, не занимайтесь самолечением – все это туфта.
На деле никто никому не нужен. Надежда только на себя. И данные статистики официальной умножай втрое, если не больше.
Берегите себя и своих близких!

Источник: Достало



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07 / Путин определил национальные цели развития России на ближайшие 10 лет

17.09 / Политолог сообщил о секретных договоренностях Путина и Лукашенко

31.08 / В Москве полностью закроют выделенные полосы для простых авто

22.07 / Ученые: В Млечном Пути зафиксированы необычные коричневые карлики

18.08 / «Я работал волонтером во время урагана Катрина в Новом Орлеане и видел нечто жуткое»

22.07 / Кейт Миддлтон поделилась новыми фото принца Джорджа в честь его дня рождения

26.10 / Мошенники предлагают больным COVID-19 россиянам справки о здоровье

24.09 / Инфантильная мамаша – Личное мнение

20.08 / Названы самые любимые у автовладельцев технологии в машинах

08.09 / Мнение: В Челябинской области открыли памятник Сталину

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска