Мнение: Как лечат от КВИ в Петербурге

13.11.2020, 21:00, Разное

Писала, как отличается лечение пациентов с коронавирусной инфекцией реальное от написанного в Подмосковье.

Вы знаете, много, очень много сейчас болеющих, с вирусом этим новомодным.

И я даже не про статистику. Про тех, кто вокруг, знакомых, знакомых знакомых и т.д.

Хотя нет, про статистику пару слов скажу. Вот сейчас знакомых с симптомами больше десяти человек, одинадцать точно, кого-то могла забыть.

Это те, о ком знаем, и о ком я еще не говорила.

С подтвержденным диагнозом из них четверо. Остальные контактные и при симптомах.

Мама подруги. В больницу Петербурга поступила на обследование, необходимость в кардиостимуляторе. Через неделю выявлен ковид, переведена в соответствующую больницу. Тут уж не узнаешь, в больнице ли наградили, иль сама его туда принесла. Не важно, главное, что не пришлось ей дома ждать врача и скорую сутками. Дай, Бог, вылечат. Только вот установку кардиостимулятора придется отложить.

Дочь подруги. В легкой форме. Не дождалась очереди на бесплатный мазок, сдала платно. Ковид подтвержден. Врача вызывали несколько раз, то есть дней. Подруга сама ходила в поликлинику, когда же… Врач вышел злой как черт, сам без маски, орал, мол, и сегодня не приду. А вызов не переносят, оформлять каждый день по новой. По телефону не дозвониться.

Плюнули, больше не вызывают, благо, больничный на работе не требуют сейчас, там еще начальник и коллега с подтвержденной КВИ.

Саму подругу, контактировавшую с больной матерью и дочерью, вообще игнорируют. Тоже плюнула…

Так что тоже все эти правила – ах, самоизолируйтесь, господа контактные и с симптомами, ах, не занимайтесь самолечением – все это туфта.

На деле никто никому не нужен. Надежда только на себя. И данные статистики официальной умножай втрое, если не больше.

Берегите себя и своих близких!