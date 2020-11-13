Мнение: Как лечат от КВИ в Петербурге
13.11.2020, 21:00, Разное
Писала, как отличается лечение пациентов с коронавирусной инфекцией реальное от написанного в Подмосковье.
Вы знаете, много, очень много сейчас болеющих, с вирусом этим новомодным.
И я даже не про статистику. Про тех, кто вокруг, знакомых, знакомых знакомых и т.д.
Хотя нет, про статистику пару слов скажу. Вот сейчас знакомых с симптомами больше десяти человек, одинадцать точно, кого-то могла забыть.
Это те, о ком знаем, и о ком я еще не говорила.
С подтвержденным диагнозом из них четверо. Остальные контактные и при симптомах.
Мама подруги. В больницу Петербурга поступила на обследование, необходимость в кардиостимуляторе. Через неделю выявлен ковид, переведена в соответствующую больницу. Тут уж не узнаешь, в больнице ли наградили, иль сама его туда принесла. Не важно, главное, что не пришлось ей дома ждать врача и скорую сутками. Дай, Бог, вылечат. Только вот установку кардиостимулятора придется отложить.
Дочь подруги. В легкой форме. Не дождалась очереди на бесплатный мазок, сдала платно. Ковид подтвержден. Врача вызывали несколько раз, то есть дней. Подруга сама ходила в поликлинику, когда же… Врач вышел злой как черт, сам без маски, орал, мол, и сегодня не приду. А вызов не переносят, оформлять каждый день по новой. По телефону не дозвониться.
Плюнули, больше не вызывают, благо, больничный на работе не требуют сейчас, там еще начальник и коллега с подтвержденной КВИ.
Саму подругу, контактировавшую с больной матерью и дочерью, вообще игнорируют. Тоже плюнула…
Так что тоже все эти правила – ах, самоизолируйтесь, господа контактные и с симптомами, ах, не занимайтесь самолечением – все это туфта.
На деле никто никому не нужен. Надежда только на себя. И данные статистики официальной умножай втрое, если не больше.
Берегите себя и своих близких!
Источник: Достало
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет