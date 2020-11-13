Города сдаются на милость «короны»

13.11.2020, 20:55, Разное

Страну накрывает вторая волна коронавируса — при дефиците коек, лекарств и кислорода. «Синдикат-100» — о ситуации в России.

Петр Саруханов / «Новая газета»ИСХОДНЫЕ ПО РЕГИОНАМ К СЕРЕДИНЕ НОЯБРЯ:

Все большему числу людей отказывают в госпитализации, оставляя дома;

В аптеках — дефицит лекарств от коронавируса;

Скорые в некоторых регионах приходится ждать сутками;

В ряде медучреждений пациенты заявляют о закупках кислорода за свой счет;

Среди врачей — также серьезная заболеваемость. В больницах — нехватка кадров.

«Синдикат-100» начинает еженедельный мониторинг корона-ситуации в стране.

Омск

По официальным данным на 10 ноября, в Омской области заготовлено 3670 ковидных коек. На всех зараженных коронавирусом их не хватает: отправленная в отставку всего неделю назад министр здравоохранения области Ирина Солдатова неоднократно заявляла, что заболевшим COVID-19 с поражением легких до 70% «лучше лечиться дома». Перемен с приходом нового министра здравоохранения Александра Мураховского пока не заметно.

10 ноября омичка Елена Решетникова рассказала в паблике «Инцидент Омск» о том, что скорая, прибывшая через восемь часов после вызова, не нашла в омских больницах мест для госпитализации ее 69-летнего отца, у которого диагностированы дилатационная кардиомиопатия и ряд других заболеваний. После вмешательства областного минздрава больного госпитализировали в кардиологический диспансер.

Не менее остро стоит и проблема дефицита лекарств для больных COVID-19. Это публично признал даже губернатор: 2 ноября Александр Бурков встретился с представителями крупных аптечных сетей региона. Они попросили его написать письмо единственному производителю «Арбидола» — компании «Фармстандарт», чтобы она «озаботилась ситуацией в Омской области».

«Безусловно, я сейчас буду лично обращаться к каждому производителю в нашей стране, чтобы для Омского региона выделяли лекарства. Неважно, государственная аптечная сеть или частная… Важно, чтобы люди не ездили из Москаленок в Омск за этими лекарствами или из Омска в Новосибирскую область и обратно», — сказал Бурков.

Дошли ли губернаторские письма до фармкомпаний, трудно сказать: пока что омичи продолжают жаловаться на нехватку и заоблачные цены медикаментов.

У омичей, которые лечатся от ковида дома, с начала ноября появилась возможность получать лекарства бесплатно по рецептам врачей. По всей стране на это выделено правительством РФ 5 млрд рублей, из них Омской области — 72,5 млн.

По словам министра промышленности РФ Дениса Мантурова, Омская область входит в число 20 регионов, где не хватает медицинского кислорода. 5 ноября в эфире канала «Россия 24» губернатор Бурков это опроверг: «Слава богу, у нас есть свой завод, который обеспечивает кислородом нас и еще шесть соседних регионов. В этом плане мы находимся в более выигрышном положении, чем другие регионы».

Количество кислородных точек в омских больницах с начала пандемии действительно увеличилось. Однако обслуживает кислородное оборудование во всех медучреждениях организация, которая ранее этим не занималась и, по данным омских общественников, не имеет соответствующей лицензии. Правозащитники отправили обращение по данному факту в Генпрокуратуру. Ответа пока нет.

Георгий Бородянский

Персонал подстанции «скорой» в Томске. Фото: Таисия Воронцова / ТАССТомск

Томск на днях обновил рекорд по заболевшим за сутки — 215 человек. В целом в регионе коронавирусом болеют свыше 5 тыс. человек. Количество свободных коек в регионе продолжает снижаться. По официальным данным на 10 ноября, их 34,1%.

В соседнем Северске отделение на 100 коек будет развернуто на базе перинатального центра: 20 мест — в фильтрационной зоне и 80 — в «красной». Все места обеспечены кислородной поддержкой.

На стене мэра Северска Николая Диденко в «ВКонтакте» жители города жалуются, что скорая едет по пять дней. Сам Диденко пишет, что ежедневно в Северске врачам приходится выезжать на дом к 800 больным. Диденко направил автомобили администрации Северска врачам первичного звена Северской клинической больницы для помощи в организации обслуживания вызовов на дому.

Замгубернатора по социальной политике Иван Деев говорит, что растет число больных пневмонией без коронавируса. «Сейчас госпитализировано порядка 300 человек. Одна из причин — огромный объем потребления антибактериальных препаратов в последнее время. В большинстве случаев у пациента поднимается температура, он идет, покупает препарат в аптеке и на третий день пытается оценить эффективность на фоне вирусной инфекции — это неправильно, так как антибиотики не действуют на вирусный этап». Деев не исключил, что со следующей недели в Томской области могут обязать работодателей перевести 30% сотрудников на «удаленку».

Замгубернатора не исключает возможность открытия респираторных госпиталей в томских торговых центрах.

Редакция «ТВ-2»

Тюмень

В тюменских моногоспиталях свободны 20% коек. В регионе работают 16 моногоспиталей на 3000 коек.

По данным на 11 ноября, в Тюмени и на юге области коронавирусом заразился 15 091 человек, выписаны 9693. Ежедневный прирост новых заболевших — больше 160. Практически каждый день — антирекорд. В сентябре случаев заражения было в два раза меньше.

Горожанка Ксения Паюсова рассказала изданию «72.ру», как потеряла маму.

«16 октября мама позвонила мне, сказала, что ей очень плохо. Я вызвала скорую. Описала симптомы, аккуратно намекнула на необходимость провериться на ковид: все-таки пенсионер, 64 года, группа риска. Мне ответили, что все понимают, вызовов много, нужно подождать. К вечеру маме стало еще хуже. Я звонила в скорую и спрашивала, как ускорить процесс, предлагала денег, спрашивала, есть ли в городе платная бригада? Ответ был один: «Ожидайте, мы про вас помним». Я спросила, можно ли сразу поехать в учреждение, где лечат ковид, на что мне ответили: «Да, но для этого нужно направление от терапевта». Логично. Мы не имеем права сами ставить себе диагнозы, но как попасть в поликлинику, если человек с подозрением на ковид не имеет права перемещаться по городу?»

Скорая помощь к маме Ксении так и не приехала. Женщине стремительно становилось хуже, вызвали такси и отвезли в поликлинику «Нефтяник», где ее не приняли: «Нет показаний, нет анализов, и вообще, может, у вас не ковид». В моногоспитале на улице Новой — та же ситуация. Медики подсказали, что прорваться на госпитализацию можно через приемное отделение ОКБ № 1. После госпитализации сделали КТ и сразу же направили в реанимацию под ИВЛ.

Ночью мама Ксении умерла. Государство бесплатно предоставило место на кладбище.

Медик и пациенты в палате ковидного моногоспиталя на базе Областной клинической больницы № 1 в Тюмени. Фото: РИА Новости

В аптеках Тюмени есть дефицит противовирусных лекарств и антибиотиков. Вторая волна инфекции спровоцировала ажиотажный спрос на лекарства. Выписанные по рецепту медицинские препараты успевают купить единицы. В тюменских аптеках очень тяжело купить «Левофлоксацин» и «Азитромицин», которые назначают при ковидной пневмонии. Нет и инъекций для разжижения крови «Клексан», которые часто назначают беременным.

Провизоры подтверждают проблему нехватки лекарств. Во-первых, из-за того, что люди закупаются впрок. Во-вторых, из-за того, что поставщики задерживают заказанные препараты.

Пациенты тюменского моногоспиталя на улице Новой рассказывают, что самостоятельно покупают себе лекарства и кислород. Тюменка Ольга Лессер (45% поражения легких) рассказала, что в госпитале нет даже термометров, постоянные перебои с СИЗ, отсутствуют антисептики. Из-за нехватки кислорода гражданка закупила его сама. Пациенты приносят свои ингаляторы.

В депздраве, впрочем, информацию о нехватке лекарств и оборудования опровергают. «Никто не требует у пациентов что-то покупать самостоятельно», — заявили «Новой газете» в ведомстве.

В тюменских моргах — коллапс, патологоанатомы работают семь дней в неделю вместо положенных шести. В оперштабе очереди в моргах объяснили увеличением нагрузки на специалистов тем, что «пандемия накладывает отпечаток на все медицинские службы, в том числе патолого-анатомическую».

Официально от коронавируса в регионе скончались 94 человека, 41 из них — в октябре. Согласно данным Росстата, в регионе за весь период пандемии скончались 268 человек, у которых в анамнезе был коронавирус.

Юлия Баталова

Фото: РИА Новости

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