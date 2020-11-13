Болгария одобрила переговоры по вступлению Северной Македонии и Албании в ЕС

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13.11.2020, 20:48, Новости дня

Болгарское правительство одобрило начало переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании в Европейский союз, сообщила пресс-служба болгарского руководства.

«Правительство одобрило позицию Болгарии относительно переговорной рамки по присоединению Северной Македонии и Албании к ЕС, которая будет рассмотрена 17 ноября на Совете ЕС по общим вопросам», – цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

Там подчеркнули, что Болгария поддерживает инициативу расширения ЕС за счет стран Западных Балкан.

В августе Болгария направила европейским партнерам меморандум, в котором разъясняется позиция страны по ряду исторических вопросов. В документе болгарские власти призывают руководство Северной Македонии «порвать с идеологическим наследием коммунистической Югославии». В меморандуме также отмечается, что жители Северной Македонии являются болгарами и говорят на болгарском языке, однако им искусственно навязали македонскую идентичность в то время, когда страна входила в состав бывшей Югославии.



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