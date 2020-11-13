 

Лукашенко о выборах в США: Они получили результаты своих же разработок

13.11.2020, 20:48, Новости дня

США во время избирательной кампании «получили» результат своих «разработок», поскольку вмешивались в выборы в других странах, особенно в РФ и Белоруссии, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«В Белоруссии ничто не предвещало этих событий (…) Работали втихую, создавали ячейки на предприятиях, особенно государственных, потом их начали шатать (…) Они влезли в наши научно-практические центры, медицинские. Сделано все специалистами, чтобы на подсознании управлять человеком. В основе всего этого лежали, наверное, разработки американских специалистов», – сказал Лукашенко, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал СТВ.

Он отметил, что «когда увидел предвыборную кампанию в Америке, разговаривая с президентом России, ему прямо сказал: вот и по делу». «Они (США – прим. ВЗГЛЯД) везде и всегда вмешивались в президентские выборы (…) особенно в РФ и чрезвычайно в Белоруссии. Вот они и получили – результат своих наработок и разработок», – подчеркнул белорусский президент.

Кроме того, Лукашенко заявил, что Евросоюз, который ввел санкции против него и еще 14 высокопоставленных белорусских чиновников, «ничего не сможет с ним сделать», передает ТАСС со ссылкой на канал СТВ.

«Вы же понимаете, что я в политике не первый год, может быть, уже излишне задержался в этой политике. Это одна сторона медали, а другая заключается в том, что опыта у меня хватает, под санкциями я был очень много лет», – сказал он.

Он отметил: «Евросоюз не знает, что делать с Лукашенко». «Потому что они всегда стараются что-то со мной сделать, а не надо. (…) Нас избрал белорусский народ, и он с нами что-то сделает. Эта сфера внимания и интереса исключительно белорусского народа, если говорить о Лукашенко. Пусть это патетично несколько прозвучало, но я действительно так думаю. Ничего они с Лукашенко сделать не смогут», – добавил белорусский лидер.

Напомним, 6 ноября ЕС расширил санкции против Белоруссии, включив в санкционный список президента республики Александра Лукашенко и 14 белорусских чиновников. Санкции Евросоюза предполагают заморозку активов и запрет на поездки.



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