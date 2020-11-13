 

“Теперь у нас две недвижимости”. Добрынин и Квиткова показали свой новый дом в Киеве

13.11.2020, 20:40, Новости дня

Блогер и победительница девятого сезона “Холостяка” на СТБ Дарья Квиткова 13 ноября в Instagram сообщила, что они с мужем, телеведущим и главным героем этого же сезона Никитой Добрыниним купили дом.

“Сегодня мы горды собой, как никогда. Потому что вместе мы смогли сделать то, о чем мечтали по отдельности в детстве. Теперь у нас две недвижимости – квартира и дом. Месяц назад мы купили дом. Свой собственный дом в Киеве”, – написала она.

По словам Квитковой, они с мужем планируют переселиться в новое жилье в конце весны 2021 года, а пока сейчас там идет ремонт. Супруга Добрынина отметила, что близкие не верили в то, что они смогут осуществить свою мечту.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Daria Kvitkova (@kvittkova)

В январе 2020 года Добрынин сделал Квитковой предложение. Пара зарегистрировала брак 20 мая, а 12 августа состоялась торжественная церемония бракосочетания.

Никита Добрынин (настоящее имя – Влад Вакулович) родился 30 декабря 1987 года в поселке городского типа Провидения Чукотского автономного округа. В 1991 году вместе с семьей вернулся в Черновцы, откуда родом его родители.

В 2008 году Добрынин переехал в Киев и начал работать ведущим “Русского радио Украина”, в 2014-м начал работу на канале М1. С 2017 года он возглавляет редакцию мужского журнала XXL.

Для Добрынина брак с Квитковой – второй в его биографии. С первой женой он расстался после четырех лет семейной жизни в 2017 году. 

Дарья Квиткова (настоящая фамилия – Матюнина, после свадьбы – Вакулович) ранее не имела опыта семейных отношений, это первый брак для избранницы ведущего. 

Девятый сезон реалити-шоу “Холостяк” состоялся весной 2019 года. Добрынин и Квиткова стали единственной парой, которая за всю историю украинского проекта узаконила отношения после завершения съемок.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.09 / Мнения: Жертвы репрессий против жертвы историка Дмитриева

08.07 / Матвиенко назвала условие предоставления Медведеву места пожизненного сенатора

07.08 / “Около полугода не платят честную зарплату”. Из “ПриватБанка” уволился глава IT-отдела

13.10 / Попова сочла бессмысленным блокирование экономики из-за коронавируса

22.07 / Волочкова пришла в суд в шубе

06.11 / Ефремов этапирован в Белгородскую область

04.11 / При нападении неизвестных с ножом около Белого дома пострадали четыре человека

28.08 / Intel объявил неделю распродажи ноутбуков и компьютеров

29.07 / VOAэкспресс 28 июля 2020

18.10 / Посол не исключил новых санкций США против России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска