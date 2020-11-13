Спикер МИД Украины назначена послом в Сингапуре

13.11.2020, 20:40, Новости дня

Спикер Министерства иностранных дел Украины Елена Зеленко назначена Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Сингапур. Соответствующий указ 13 ноября подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленко была назначена спикером МИД Украины в ноябре 2018 года. До этого она занимала должность первого секретаря посольства Украины в Германии, пишет “Цензор.НЕТ”.