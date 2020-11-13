 

“Чья бы корова мычала”. Лукашенко ответил Зеленскому на непризнание его президентом Беларуси

13.11.2020, 20:40, Новости дня

Александр Лукашенко во время встречи с группой иностранных журналистов отреагировал на решение президента Украины Владимира Зеленского не признавать его президентом. Соответствующий фрагмент интервью 13 ноября опубликовал журналист Олег Кашин на своей странице в Facebook.

Журналист, как Лукашенко ведет диалог с Зеленским, который якобы говорил, что отныне к нему буду обращаться по имени и фамилии без приставки “президент”.

“Володе Зеленскому надо самому опасаться, чтобы его сейчас кто-то не назвал его просто Зеленским, а не президентом. По моему все к тому идет. С 70% [поддержки на выборах] он обвалился до 22 – 30%. Надо умудриться, чтобы за полтора-два года обвалить доверие к себе со стороны народа. Поэтому грубо скажу: чья б корова мычала, а Зеленского – молчала”, – сказал Лукашенко.

https://www.facebook.com/oleg.kashin/videos/10158877633043112/

В Беларуси с 9 августа не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

15 августа МИД Украины опубликовал заявление о результатах выборов в Беларуси, констатировав то, что их результаты не вызывают доверия в белорусском обществе. Украинские дипломаты избежали заявлений о непризнании результатов голосования.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 6 ноября ввел персональные санкции против Лукашенко. Всего в санкционном списке ЕС – более 50 белорусских чиновников, причастных к подавлению протестов и фальсификациям результатов выборов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.09 / «Единая Россия» лидирует на выборах в думу Томска

05.10 / Пашинян позвонил Путину

12.08 / Российские ученые создали систему распознавания лиц под маской

30.09 / Поиск места утечки воздуха на МКС сузили до отсека «Звезды»

09.09 / САП официально сообщила стороне защиты о закрытии дела “Роттердам плюс” – адвокат

28.07 / Мэры требуют запретить направление федеральных сил вопреки желанию городов

29.07 / “На позитив не похоже”. В соцсетях обсуждают выход Кучмы из переговоров по Донбассу

03.10 / Ан-24 совершил аварийную посадку в Якутске после отказа двигателя

06.11 / Украинские делегаты в ОБСЕ показали, как боевики атакуют украинских военных при помощи беспилотников

15.10 / Турция 20 минут продержала в воздухе самолет с главой МИД Греции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска