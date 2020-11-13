 

Ученые открыли новое семейство квазичастиц в материалах на основе графена

13.11.2020, 20:30, Новости дня

Группа исследователей под руководством сэра Андре Гейма и доктора Алексея Бердюгина из университета Манчестера открыла и охарактеризовала новое семейство квазичастиц, названных «фермионы Брауна-Зака» в сверхрешетках на основе графена, сообщает портал Phys.org.

Команда ученых достигла прорыва, выровняв атомную решетку графенового слоя с решеткой изолирующего листа нитрида бора, резко изменив свойства графенового листа. Исследование следует за годами последовательных достижений в сверхрешетках графен-нитрид бора, которые позволили наблюдать фрактальный узор, известный как бабочка Хофштадтера.

«Хорошо известно, что в нулевом магнитном поле электроны движутся по прямым траекториям, и если вы приложите магнитное поле, они начнут изгибаться и двигаться по кругу», – объясняют Жюльен Барьер и доктор Пиранаван Кумаравадивел, которые проводили экспериментальную работу. «В слое графена, который был выровнен с нитридом бора, электроны также начинают изгибаться – но если вы установите магнитное поле на определенные значения, электроны снова будут двигаться по прямолинейным траекториям, как будто магнитного поля больше нет». «Такое поведение радикально отличается от учебной физики», – добавляет доктор Пиранаван Кумаравадивел.

«Мы связываем это удивительное поведение с образованием новых квазичастиц в сильном магнитном поле», – говорит доктор Алексей Бердюгин. «Эти квазичастицы обладают собственными уникальными свойствами и исключительно высокой подвижностью, несмотря на чрезвычайно сильное магнитное поле».

Опубликованная в Nature Communications работа описывает, как электроны ведут себя в решетке графена сверхвысокого качества с пересмотренной структурой фрактальных характеристик бабочки Хофштадтера. Фундаментальные улучшения в производстве графеновых устройств и методов измерения за последнее десятилетие сделали эту работу возможной.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.10 / Появилось видео испытаний Турцией комплексов С-400

21.07 / Захвативший в Луцке заложников террорист пошел на переговоры

28.07 / Эксперт назвал независимую Украину результатом отказа от православных ценностей

26.09 / Франция предложила Украине помощь после авиакатастрофы

25.09 / Уход Абэ с поста премьера совпал со стартом «россиизации» «северных территорий»

29.10 / Байден не оправдает «иллюзорных» надежд Берлина

28.10 / В Киеве у станции метро автобус снес МАФ, есть погибший и пострадавшие

02.08 / В Беларуси арестовали наемников ЧВК “Вагнер”

10.09 / В РФ испытали лазеры для показа рекламы из космоса

12.08 / Глава Окружного админсуда Киева Вовк заявил, что находится в Украине. Ранее его объявили в розыск

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска