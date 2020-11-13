 

Мошенники прикрываются игрой Minecraft для распространения вредоносного ПО

13.11.2020, 20:30, Новости дня

У разработчика антивирусных программ Avast сообщили, что экспертам компании удалось обнаружить новую мошенническую схему. Вредоносный контент, по их словам, распространяется прямо из магазина приложений Google Play.

В данном случае злоумышленники нацелились на геймерскую аудиторию, предлагая пользователям приобрести те или иные атрибуты для персонажей игры Minecraft. В результате гаджеты заражают вирусами со всеми проистекающими из этого факта последствиями.

По данным компании Avast, на удочку попались уже не менее 5 миллионов человек. Хоть специалисты Google Play уже начали принимать меры, нет никакой гарантии, что мошенники не замаскировали свою деятельность как-то еще. Так что будьте бдительны!



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