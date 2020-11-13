 

На ладони расчлененного рэпера Картрайта нашли след смертельной инекции

13.11.2020, 20:23, Разное

Интересы потерпевшей стороны – родственников погибшего – по делу о расчленении рэпера Александра Юшко, известного под сценическим псевдонимом Энди Картрайт, представляет адвокат Антон Кобит. Он выступил с заявлением о том, что супругу погибшего Марию Кахал могут признать виновной в убийстве музыканта.

Основанием для такого преположения стал тот факт, что на ладони погибшего был обнаружен след от инъекции. “Доказано, что посредством данной инъекции было введено сильнодействующее токсическое вещество. Эти утверждения подкреплены заключением экспертиз”, – цитирует Пятый канал юриста. Также Антон Кобит напомнил, что следствие установило факт покупки некоего опасного препарата Марией Кохал незадолго до смерти Энди Картрайта.



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