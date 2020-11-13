ФБК Навального могут оштрафовать на 500 тыс. рублей

13.11.2020, 20:08, Новости дня

«Фонд бабла с коррупцией» призвал оштрафовать «Фонд борьбы с коррупцией» блогера Алексея Навального на 500 тыс. рублей, так как организация не исполнила предписанные ей законом действия.

Активисты «Фонда бабла с коррупцией» напомнили, что год назад ФБК Навального была признана иностранным агентом, а это предполагает специальную маркировку всех информационных ресурсов ФБК, передает «Ридус».

5 марта Симоновский районный суд Москвы уже оштрафовал ФБК на 500 тыс. рублей за нарушение закона об иностранных агентах, обнаружив отсутствие маркировки «иностранный агент» в аккаунте в Instagram, а также в YouTube-канале «Навальный LIVE». Тогда глава организации Иван Жданов утверждал, что маркировка присутствует на всех ресурсах, кроме канала «Навальный LIVE».

Тем не менее аккаунт отдела расследований ФБК в Twitter до сих пор не содержит специальной маркировки. Активисты требуют привлечь организацию к ответственности в соответствии со статьей 19.34 КоАП.

В октябре 2019 года ведомство включило ФБК Алексея Навального в список НКО-иноагентов. Врио директора департамента по делам некоммерческих организаций Минюста Владимир Титов сообщил, что в 2019 году ФБК получил несколько траншей на 140 тыс. рублей, в том числе из Испании. Позже СК также нашел подтверждение получения ФБК средств от иностранных источников.В начале 2020 года Минюст отказался исключить ФБК из списка иноагентов.

Несмотря на решение суда Навальный продолжает настаивать, что не получает финансирования из-за рубежа. Юрист и член Общественной палаты Илья Ремесло указал на несоответствие заявлений Навального фактам.