 

СМИ: Украина обновила план действий по Донбассу

13.11.2020, 20:08, Новости дня

Украина подготовила новые детали к предложенному плану по урегулированию ситуации в Донбассе, они включают демилитаризацию неподконтрольных Киеву территорий, сообщил близкий к переговорам источник.

«Первое – передача контроля над границей, максимально подробно проработанная. Внимание обращено на мониторинг со стороны ОБСЕ с целью обеспечения доверия к мероприятиям. Уже на первом этапе ОБСЕ должна обеспечить максимальный контроль над границей. Параллельно будет создана специальная подгруппа в ТКГ для обработки процедуры восстановления Украиной контроля над границей», – сказал источник «Интерфакса».

По его словам, контроль должен быть обеспечен до начала избирательной кампании в органы местного самоуправления на неподконтрольных Киеву территориях по украинскому законодательству.

Ключевой задачей Киев видит для себя полную демилитаризацию неподконтрольных территорий, в том числе вывод тяжелого вооружения, наемников, демобилизацию всех комбатантов республик Донбасса.

В начале ноября в ДНР сообщили о резкой эскалации конфликта в Донбассе. В регионе в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли двое военнослужащих.

Ранее в ЛНР и ДНР предупреждали, что не признают закон об особом статусе Донбасса, если он будет согласован Украиной с назначенными Киевом «представителями» региона.



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