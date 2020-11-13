 

Мнение: Почему армяне жгут свои дома?

13.11.2020, 19:55, Разное

Армяне покидают Нагорный Карабах и прилегающие районы, которые после 26 лет оккупации возвращаются в Азербайджан.  В Лачинском, Кельбаджарском и Агдамском районах некоторые армяне, уезжающие в Армению, поджигают свои дома…

Почему они бегут и жгут свои дома?

Потому что не верят, что российские миротворцы  защитят их от кровожадных азербайджанцев? Верят  провокаторам да паникером, утверждающим, что вернувшиеся азербайджанцы перережут всех армян? Потому что за 26 лет эта земля и эти дома так и не стали для них своими и родными, все 26 лет они  чувствовали себя временщиками ? А бросать и жечь чужое – не жалко?

PS Не могу промолчать и вот о чем. Когда после 24-х лет политического то ли недоразумения, то ли умопомрачения, Крым вернулся в Россию, жители Крыма в массе своей не бежали на Украину, остались в Крыму, а у уехавших и мысли не было поджигать свои дома….

Скриншоты с видеозаписей отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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