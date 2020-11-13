 

Дом народов России организовал семинары на тему лучших практик в сфере национальной политики РФ

13.11.2020, 19:15, Разное

Программа мероприятия направлена на ретрансляцию успешного опыта реализации социальных практик регионального и муниципального значения
11 и 12 ноября 2020 года ФГБУ «Дом народов России» запускает серию семинаров и вебинаров на тему: «Экспертная оценка лучших практик в сфере государственной национальной политики» и «Лучшая практика в области государственной национальной политики». Это необходимо для того, чтобы в РФ были выработаны единые стандарты работы с социальными проектами, а граждане могли перенять опыт успешных практик.
«Мы проанализировали текущий уровень реализации социальных практик и пришли к единому мнению – необходимо выработать единый стандарт подготовки и проведения подобных проектов, для получения большей отдачи от них», – поделился впечатлениями директор Дома народов РФ Андрей Николаевич Березин.

В конце мероприятия представители ФГБУ «Дом народов России» подведут итоги и отберут лучшие практики в сфере государственной национальной политики Российской Федерации для их дальнейшего тиражирования.

В качестве экспертов на мероприятиях выступают:
• Березин Андрей Николаевич, директор ФГБУ «Дом народов России»,
• Буранова Лариса Николаевна, Министр национальной политики Удмуртской республики,
• Михалева Евгения Абрамовна, первый заместитель Председателя Совета Ассамблеи народов России,
• Бережкова Софья Борисовна, советник информационно-аналитического отдела Управления мониторинга, анализа и прогноза ФАДН России;

ФГБУ «Дом народов России» учрежден с целью создания условий для сохранения, развития, возрождения национальных культур в нашей стране и реализации национально-культурных прав гражданами Российской Федерации. Серия мероприятий с обсуждением лучших практик призвана создать предпосылки для успешного участия Федеральных национально-культурных автономий РФ и других некоммерческих организаций, реализующих социальные проекты для сплочения народов РФ через знакомство с культурой и обычаями каждого.

Запись мероприятий будет доступна на сайте 2020.domnarodov.ru в разделе «Программа».

О ФГБУ «Дом народов России»
Дом народов РФ – бюджетное учреждение, учрежденное Федеральным агентством по делам национальностей и зарегистрированное в марте 2020 года. Основная цель – создавать условия для сохранения, развития, возрождения в необходимых случаях национальных культур в нашей стране и реализации национально-культурных прав гражданами Российской Федерации.

Идея создания подобного учреждения, которое объединило бы под одной крышей все Федеральные национально-культурные автономии РФ и дало бы им возможность полноценной масштабной работы, высказывалась неоднократно с момента появления Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям.



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