 

Заболевший COVID-19 Сергей Светлаков удивил поклонников странным видео с лестницей

13.11.2020, 19:15, Разное

Сергей Светлаков, у которого диагностировали тяжелую форму COVID-19, удивил своих поклонников странным видео в микроблоге Instagram. Юморист опубликовал кадры со ржавой лестницей, а на фоне было слышно, как он сказал, что провалился.
Грязная конструкция запечатлена на фоне бетонной обшарпанной стены. Создается впечатление, что Сергей Светлаков попал в глубокий бетонный капкан. Этот видеофрагмент произвел на фолловеров удручающее впечатление. Особенно на фоне того, что в Сети появилась информация о тяжелом состоянии здоровья артиста.

Сергей Светлаков написал в комментариях к посту благодарность за лестницу и заявил, что «все будет хорошо». Также юморист пожелал всем терпения и здоровья. На вопросы взволнованных подписчиков он так и не ответил. Некоторым поклонникам показалось, что это «лестница в небеса», а другие отметили, что «если она есть, значит выкарабкается». Сергею Светлакову пожелали скорейшего выздоровления и сочли его публикацию метафорическим способом сообщить о коронавирусе.



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