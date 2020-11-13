Мнение: Очередное кривовведение Аптечное

13.11.2020, 18:55, Разное

Давеча по аптекам катались. Обзвонили кучу аптек, на сайтах препараты нужные вроде как числятся, а в аптеках их нет.

И не от ковида. Эти всякие, назовем их сезонными, народ разметает.

Видят люди, что проблемы со многими лекарствами, да боятся вируса новомодного, вот и запасаются на пару лет вперед. На всякий случай.

Но дело не только в запасливых. И других препаратов днём с огнём не сыскать.

Мы забронировали нужное лекарство в нескольких аптеках в пригороде, везде только по одной пачке в наличии.

Аж до Фрязино доехали! В Королёве тоже пачечку прикупили. Там каким-то чудом еще оставалось, благо, можно было по телефону застолбить.

Ну, нет нигде нужного! И в интернет-аптеках нет.

Где-то есть аналог. Наш, нашего производства. Только у него побочка на огромную простыню-инструкцию порасписана.

Еще и дороже оригинального препарата. О, как!

Пришлось пачку такого все же взять, пока смогли оригинальный добыть.

Спрашиваем, что же случилось, вроде со страной-производителем мы не в контрах.

Ну, тут, конечно, и интересы наших производителей, как же им не нагреться-то?!.

Так и вот эта фигня с обязательной маркировкой, скопилось, оказывается, на складах много лекарств, не успевают просто физически маркировать.

Так еще и сбой в системе маркировки лекарств.

Главное ввести, а что работает криво, кого это волнует…

P.S: вроде как подписали нынче постановление об упрощении маркировки. Посмотрим-посмотрим…