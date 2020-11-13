 

Жители переходящих Азербайджану районов Карабаха подожгли свои дома

13.11.2020, 18:50, Разное

В ряде районов непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), которые должны перейти Азербайджану в соответсвии с трехсторонним заявлением Армении, Азербайджана и России, жители подожгли свои дома. Об этом сообщает «Би-би-си».

Корреспонденты «Би-би-си» рассказали, что по дороге от Кельбаджарского района до армянского города Варденис в четверг вечером стояла очередь из сотен машин. По данным информационной службы, жители районов, окружающих Нагорный Карабах, массово уезжали оттуда, забирая вещи и домашний скот. Некоторые из них поджигали свои дома.

В социальных сетях появились видеозаписи и фотоматериалы, на которых видно, как люди сжигают дома предположительно в Лачинском, Кельбаджарском и Агдамском районах.

Ранее в регион прибыли российские миротворцы в соответствии с трехсторонним заявлением, подписанным президентами РФ Владимиром Путиным, Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном. На территории Азербайджана также будет создан российско-турецкий центр по урегулированию карабахского конфликта, но, как отмечала представитель МИД РФ Мария Захарова, он не станет частью миротворческой миссии.

Карта / «Новая»

Согласно соглашению, Армения должна вернуть Азербайджану районы, входящие в так называемый карабахский пояс безопасности. Пашинян, однако, говорил, что подписание заявления не поражение для армянской стороны. При этом после того, как он объявил о договоренностях, в Ереване вспыхнули акции протеста, участники которых требуют его отставки и аннулирования заявления.

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Источник: Новая газета



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