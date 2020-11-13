Эксперт назвал преимущества публикации видеоконтента на российских интернет-площадках

13.11.2020, 18:50, Новости дня

Российские площадки видеоконтента набрали аудиторию в десятки миллионов человек, так что игнорировать их медиа-бизнесу попросту невыгодно. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин. Так он оценил призыв Роскомнадзора к российским СМИ бойкотировать YouTube и публиковать свои видеоматериалы на отечественных видеохостингах.

«Допускаю, что YouTube более надежен с технологической точки зрения. В пользу этого ресурса говорит и более масштабная аудитория. Кроме того, там действует очень серьезная система монетизации. Количество денег, которые можно заработать, с учетом аудитории и количества рекламодателей, пока что определяет выбор производителя контента в пользу YouTube. В России, к сожалению, аналогичные сервисы пока не могут предложить сопоставимых масштабов заработка», – считает гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.

«Однако игнорировать крупнейшие российские видеохостинги уже стало глупо. Размещать свой контент только на YouTube, и при этом не использовать видеохостинг соцсети ВКонтакте? Это, с точки зрения маркетинга, абсолютный провал. В этом смысле Роскомнадзор прав, советуя переносить контент на наши площадки», – признал собеседник.

Напомним, в пятницу Роскомнадзор выступил с рекомендацией для российских медиа-ресурсов размещать свои видеоматериалы на платформах отечественных интернет-компаний. «Участились случаи применения администрацией видеохостинга Youtube блокировок, маркировок, предупреждений, согласий и иных ограничений в отношении материалов российских СМИ и журналистов. Это целенаправленная политика влияния зарубежных платформ на доступ россиян к объективной информации», – сообщили в ведомстве.

«Российские телеканалы могут уже за счет одних только отечественных сервисов распространять свой контент на аудиторию, которая составляет десятки миллионов. Если вы ведете бизнес, то вы всегда найдете какую-то часть своей целевой аудитории на этих сервисах, а значит пора их брать в оборот, – полагает эксперт. – Альтернативой западным ресурсам могут быть соцсети «Одноклассники», «Вконтакте», сервис Яндекс.Эфир и многие другие».

Кроме того, размещая свой контент на западных ресурсах, российские медиа соглашаются действовать в рамках установленных этими платформами правил и пользовательских соглашений, напомнил Бырдин. «YouTube, Facebook и другие западные IT-гиганты действуют в рамках своих собственных правил, которым приходится следовать и российским СМИ. А проблемы запрета или ограничения доступа к нашему контенту обсуждаются уже несколько лет. В последнее время с аналогичными трудностями столкнулся даже президент США Дональд Трамп, чьи твиты администрация Twitter начала удалять или по крайней мере модерировать по собственному усмотрению.

«К сожалению, в последнее время концепция свободного доступа к информации сильно пошатнулась. С этими же проблемами сталкиваются и российские СМИ, если они, конечно, не находятся в мейнстриме западной политической мысли. К этому нужно быть готовыми и с достоинством нести все тяготы своего статуса», – отметил эксперт.

Бырдин согласен с идеей некоторых российских депутатов о том, что международные IT-гиганты должны открывать в РФ свои официальные представительства с четкими полномочиями. «В общении с Google или с Apple возникает множество вопросов, которые было бы удобно решать с местными уполномоченными представителями. Например, надо бы блокировать пиратские мобильные приложения, однако позиции со стороны упомянутых компаний не видно никакого желания конструктивно сотрудничать по этому поводу с российскими властями», – напомнил собеседник.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе модераторы YouTube запретили фильм-расследование издания «Украина.ру», посвященного гибели в 2014 году в Донбассе лайнера MH 17. YouTube признал фильм «нарушающим принципы и правила платформы» и изъял его. Запрет последовал перед началом слушаний по этому делу в Нидерландах. Правда, получив обращение Роскомнадзора по этому поводу, YouTube все же разрешил премьерный показ фильма.

В начале сентября YouTube ограничил доступ к фильму-расследованию журналиста ВГТРК Александра Рогаткина «Беслан» о событиях, связанных с захватом бесланской школы в 2004 году. Фильм оказался доступен только для аудитории старше 18 лет, хотя ранее был показан в эфире телеканала «Россия 1».