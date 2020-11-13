В Карабахе начали обмен телами погибших военных

13.11.2020, 18:50, Новости дня

Процесс обмена телами погибших во время боевых действий в Карабахе начат при координации российской миротворческой миссии, сообщил президент непризнанной НКР Араик Арутюнян.

«Сегодня, согласно ранее достигнутой договоренности, начат процесс обмена телами погибших. Обмен координируется российской миротворческой миссией при участии Международного комитета Красного Креста и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах [самоназвание Карабаха]», – написал Арутюнян в Facebook.

Президент НКР выразил благодарность российским миротворческим войскам «за быстрое формирование и выполнение миссии, а также за обеспечение всесторонней безопасности важного гуманитарного процесса обмена телами погибших, Международный комитет Красного Креста и Государственную службу по чрезвычайным ситуациям».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что число жертв конфликта в Нагорном Карабахе превысило 4 тыс. человек, ранены более 8 тыс. человек.

Лидеры Армении, Азербайджана и России подписали заявление о прекращении карабахской войны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже президент России раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах.

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому ротация российских миротворцев в Нагорном Карабахе будет проходить не реже двух раз в год.