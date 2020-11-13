Бутина: Американцы будут пытаться влиять на информационную повестку в РФ перед выборами

13.11.2020, 18:48, Новости дня

В случае прихода Джо Байдена к власти в США его сторонники из Демократической партии могут начать «расшатывать ситуацию» в России, особенно в канул выборов в Госдуму, сообщила член Общественной палаты Мария Бутина.

Ведущий передачи Mediametrica Podcast на YouTube-канале Mediametrica Дмитрий Егорченков в ходе беседы с Бутиной предположил, что в случае, если в США одержит победу кандидат от Демократической партии, то можно ожидать нового финансирования различных организаций влияния, которых в том числе спонсирует американский бизнесмен Джордж Сорос.

«Соровский офис, конечно, разбомбили в Ереване. Но если все будет развиваться так, как оно идет сейчас, и Демократическая партия вновь заберет кабинеты в Белом доме, ждет ли нас в этой связи новая волна финансирования всех этих структур? Которые, ну, немножко в трамповский период подприсели, скажем так, потому что [действующий президент США Дональд] Трамп действительно обещал, что не будет их использовать», – обратился он к Бутиной.

«По поводу Армении не могу не сказать… Конечно, понятно, кстати говоря, аналогичную ситуацию мы видели в Белоруссии. Абсолютно то же самое. Когда не было абсолютно никакой политики в отношении некоммерческих организаций внутри страны», – ответила она.

Член ОП пояснила, что в Белоруссии существовала ситуация, при которой через различные гранты иностранные агенты влияли на молодежь. У самой же Белоруссии был только один инструмент влияния на молодежь – «Союз молодежи». При этом, отметила Бутина, Трамп сконцентрировался на внутренней политике: «Он сказал, слушайте, меня ваши вот эти внешние дела не волнуют, я занимаюсь America first (Америка превыше всего – прим. ВЗГЛЯД). Все. Демократы, у них совершенно другой подход, они считают, что нужно распространять американские ценности. В этом, собственно говоря, их суть», – продолжила Бутина.

По словам члена ОП, американские демократы стараются «везде сеять свою демократию», несмотря на то, что у самих нет этой демократии. «Вероятно, сейчас деньги польются рекой. Более того, не будем забывать, господа и дамы, давайте будем честны, в 2021 году у нас выборы (в Госдуму – прим. ВЗГЛЯД)», – считает Бутина. Она полагает, что на Западе «уже навострились» и «начали в принципе постепенно формировать информ-повестку и расшатывать здесь ситуацию».

Ведущий обратил внимание, что российское законодательство поставило барьер прямым, классическим организациям, финансирующим «оппозицию», есть такое понятие, как «иностранный агент». Но с физическими лицами пока подобного препона нет.

«Это очень сложный вопрос, собственно, мой закон, по которому я сидела, 9-51, он как раз применим к физлицам. То есть США, они быстро эти вещи отслеживают, и даже невиновных людей тоже «под замес» [отправляют]. Но, это уже другой разговор, мы сейчас не об этом. Любопытно другое. Что наша задача сейчас – обратить внимание, да, физлица, все понятно. Но прежде всего [важно то], кто владеет информацией. И то, что мы даем сегодня полный карт-бланш блокированию тех видео, которые не нравятся YouTube», – сказала Бутина.

«То, что Facebook, значит, Twitter имеют свою информационную политику и, подчищая то, что им не нравится, вот на это нужно обратить внимание. Работаете на нашей территории, дамы и господа, зарабатываете деньги на нашей территории, вот закон», – подчеркнула член ОП.

Напомним, в РФ уже фиксировали попытки вмешательства иностранных агентов в избирательную кампанию в стране в 2019 году. Тогда факт вмешательства подтвердила специальная комиссия Госдумы по расследованию таких фактов.