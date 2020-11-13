Как побороть акне: советы от Кендалл Дженнер

13.11.2020, 18:47, Разное

Проблемную кожу Кендалл Дженнер не обсудил только ленивый. 25-летняя модель на злые языки старается не обращать внимание и смело рассказывает журналистам о том, как борется с акне. В новом видео для американского Vogue – новые откровения.

С акне Кендалл столкнулась, когда ей исполнилось 14 лет.

Я всегда была в центре внимания – это благословение и одновременно проклятие, – вспоминает в ролике модель. – Я не знала, что мне делать с кожей, какой макияж нанести. Это определенно были не самые приятные моменты.

Кендалл, 2017 год

Модель и раньше признавалась в интервью, что в подростковом возрасте сильно комплексовала из-за высыпаний на коже. Кендалл долго пыталась понять причины воспалительного процесса:

Было ли дело в гормонах? Либо я ела что-то не то? А может быть, это аллергия? Или неподходящая косметика?

Лечение у дерматолога – Кендалл прошла курс лазерных процедур – немного улучшило ситуацию, но болезнь время от времени возвращалась с обострениями. В итоге модель сосредоточилась на питании и исключила из рациона молочные продукты. Но не все.

Я люблю сыр, и мне сложно отказаться от него.

Кендалл, 2020 год

Кроме того, Дженнер старается пить как можно больше воды. Такая незамысловатая диета как раз и дала положительные результаты:

Раньше моя кожа была такой грубой, а сейчас она выглядит намного лучше!

Кендалл, 2020 год