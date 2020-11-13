“Поезд Победы” прибыл во Владикавказ

13.11.2020, 18:43, Разное

Уникальный передвижной музей с иммерсивной выставкой “Поезд Победы” продолжает свой путь по городам, так или иначе затронутым проходящей там линией фронта времен Великой Отечественной войны. С очередной остановкой он прибыл на вокзал Владикавказа.

В связи с эпидемией коронавируса экспозиция работает в демонстрационном режиме. На входе всм посетителям выдают маски и перчатки, а приступить к осмотру выставки можно только после замера температуры тела. Более того, в каждом вагоне были установлены специальные рециркуляторы для обеззараживания воздуха.

Однако даже при таких условиях ознакомиться побывать в “Поезде Победы” во Владикавказе в этот раз удастся не более чем 300 людям. В связи с этим было принято решение продлить экспозицию до следующего года. И в тот момент, когда ситуация с коронавирусом нормализуется, передвижная выставка вновь прибудет на владикавказский вокзал.

“Экспозиция позволит нашей молодежи соприкоснуться с историей и окунуться в обстановку военного времени. В нашей республике трагедия войны коснулась каждой семьи, поэтому особенно важно знать, помнить и чтить нашу историю”, – рассказал председатель комитета Республики Северная Осетия-Алания по делам молодежи Руслан Джусоев во время открытия выставки.

Следующей точкой прибытия “Поезда Победы” станет Крым. Первая часть маршрута закончится в Москве. Планируется, что дальше поезд поедет по транссибирской железнодорожной магистрали до Владивостока.

Сам проект передвижной выставки с эффектом погружения был реализован командой творческой мастерской “Невский баталист” совместно с медиагруппой “Красный квадрат”. Цельность экспозиции обеспечивается как техническими новинками – видеостенами, проэкторами и тач-столами, так и проверенными временем инструментами – предметами времен ВОВ и воссозданной обстановкой вагонов.