Комаровский: Не помню ни одного медика, вышедшего из детской реанимации без последствий для психики. Тебе надо открывать двери и говорить матери: “Ваш ребенок умер”

13.11.2020, 18:40, Новости дня

Врач-педиатр Евгений Комаровский в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону рассказал, что работа в детской реанимации влияет на психику медиков.

“Я не помню ни одного [врача], который бы вышел оттуда без последствий для психики, наверное. И медсестры долго не выдерживали. Потому что реально ты каждый день со смертью, тебе надо открывать двери, говорить, глядя в глаза, женщине: “Ваш ребенок умер”, – отметил Комаровский.

По его словам, ему также приходилось сообщать родителям о смерти их детей, “как и любому детскому реаниматологу”.

“Мы начинали тогда, когда только зарождалась детская реанимация… Сейчас все стерильное и одноразовое, а в те времена, когда мы начинали, это была обмотка проводов. То есть мы брали на радиозаводе провода, снимали с них оплетку и использовали их как катетеры. Это было зарождение реанимации. В первый год открытия отделения реанимации умерло 120 детей. За первый год. А уже через три-четыре года умирало 30–40 детей в год. Такая динамика”, – подчеркнул Комаровский.

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Комаровский родился в 1960 году в Харькове. Окончил педиатрический факультет Харьковского медицинского института. Кандидат медицинских наук.

С 1991-го по 2000 год был заведующим инфекционным отделением Харьковской областной детской инфекционной клинической больницы. В 2006 году открыл консультативный медицинский центр “Клиником” в Харькове.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube