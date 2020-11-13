 

Беременнная бразильская балерина Сильва снялась обнаженной для Vogue

13.11.2020, 18:40, Новости дня

31-летняя бразильская балерина Ингрид Сильва стала героиней ноябрьского номера бразильского издания Vogue. Фотография обложки с участием Сильвы опубликована на странице издания в Instagram. 

“Ингрид Сильва, которая вскоре родит дочь, стала героиней цифровой обложки”, – говорится в публикации.

В интервью изданию артистка, которая занимается проектами по предотвращению социальной изоляции, отметила, что в жизни нет ничего важнее, нежели борьба за будущее новых поколений..

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Публикация от Vogue Brasil (@voguebrasil)

Ингрид Сильва родилась в 1981 году в Рио-де-Жанейро. Балетом начала заниматься в восемь лет, а в 1999 году переехала в Нью-Йорк. 

Основатель танцевального театра Гарлема в Нью-Йорке хореограф Артур Митчелл пригласил ее в младшую труппу. Сейчас балерина выступает в основном составе.

Сильва пропагандирует разнообразие артистов в балете и акцентирует внимание на том, что ей приходится красить пуанты в белый цвет, так как производители не изготавливают их в черном варианте.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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