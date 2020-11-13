 

Украина осудила власти Беларуси в связи со смертью белоруса Бондаренко

13.11.2020, 18:40, Новости дня

Украина осуждает насилие со стороны властей Белоруси, которое повлекло смерть 31-летнего Романа Бондаренко. Об этом Министерство иностранных дел Украины заявило 13 ноября в Twitter.

“Украина солидарна с ЕС в осуждении насилия и репрессий белорусских властей, которые привели к смерти Романа Бондаренко. Убийцы должны быть непременно наказаны, а те, кто их покрывает, осужденные всем демократическим миром. Искренние соболезнования родным и близким Романа”, – говорится в сообщении.

Україна солідарна з ЄС у засудженні насильства і репресій білоруської влади, що cпричинили смерть Романа Бондаренка. Вбивці повинні бути неодмінно покарані, а ті, хто їх покриває, засуджені усім демократичним світом. Найщиріші співчуття рідним і близьким Романа.

— MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) November 13, 2020

На улице Червякова в Минске поздно вечером 11 ноября произошла стычка неизвестных в масках с местными жителями. Конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек. После этого Бондаренко доставили в реанимационное отделение в состоянии комы. 12 ноября мужчина умер. На “Площадь перемен” пришли тысячи белорусов, чтобы почтить память убитого. 13 ноября в Беларуси объявлен неофициальный траур.

В Следкоме Беларуси заявили, что погибший активист был пьян. В комментарии изданию TUT.BY врачи сказали, что в организме Романа было ноль промилле алкоголя. 

Евросоюз пригрозил белорусским властям новыми санкциям из-за смерти Бондаренко.

В Беларуси с 9 августа не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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