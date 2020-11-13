 

Bloomberg – Филиппины рассчитывают присоединиться к финальной стадии испытаний «Спутник V» уже в этом году

13.11.2020, 18:35, Новости дня

Филиппины намереваются присоединиться к финальной стадии испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V» уже в этом году, пишет Bloomberg, ссылаясь на слова Карлито Гальвеса, возглавляющего на Филиппинах борьбу с пандемией. Отмечается, что филиппинские клинические организации уже ведут переговоры с производителями «Спутник V».


Reuters

Главный исполнитель филиппинской Национальной целевой группы по борьбе с коронавирусом Карлито Гальвес заявил о вероятности того, что Филиппины присоединятся к финальной стадии испытания российской вакцины ещё в этом году, пишет Bloomberg. В минувшую среду разработчики вакцины «Спутник V» заявили о том, что её эффективность составила 92%.

По словам заместителя государственного секретаря Филиппин по здравоохранению Марии Росарио Вергеир, производители «Спутник V» уже находятся в стадии переговоров с филиппинскими клиническими организациями.

Как пишет Bloomberg, ряд учёных и фармацевтических компаний выразили своё сомнение по поводу эффективности российской вакцины и заявили о том, что её нужно дополнительно тестировать.

Помимо РФ ещё несколько стран обозначили свою готовность поставить вакцины Филиппинам: среди них Китай, Германия, Австралия, Великобритания и Израиль.

 



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