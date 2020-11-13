Fox News – больше десяти не собираться — губернатор Нью-Йорка ввёл «авторитарные» карантинные меры

13.11.2020, 18:35, Новости дня

В преддверии праздников в штате Нью-Йорк вводятся новые «коронавирусные» ограничения для баров, ресторанов, спортзалов и магазинов алкогольной продукции. При этом, как передаёт Fox News, даже у себя дома жители штата отныне не вполне свободны: им запретили собираться в количестве более десяти человек. Похожие ограничения ввёл также губернатор Калифорнии, отмечает телеканал.

Если бы можно было каким-то образом залезть в мозг любой авторитарной личности, вы бы обнаружили, что фантазии у них необычные. Авторитарная личность предаётся фантазиям о том, как вас контролировать. И коронавирус дал для этого идеальный повод. Теперь добрались уже и до вашего дома. Вы не поверите! Репортаж Рика Левенталя.

Здравствуйте, Рик!

РИК ЛЕВЕНТАЛЬ, корреспондент Fox News: Здравствуйте, Такер! Для любого, кто живёт в Нью-Йорке или Калифорнии, эта праздничная пора будет совершенно особенной. Два губернатора издали одинаковые приказы. Они утверждают, что единственный способ замедлить распространение COVID-19 — это снова начать вводить карантинные меры.

Начиная с вечера этой пятницы, с 22:00 будет действовать комендантский час во всех барах, ресторанах, спортивных залах и ликёро-водочных магазинах в штате Нью-Йорк. Рестораны смогут по-прежнему обслуживать на улице, чтобы люди могли брать еду с собой или осуществлять доставку, но никакого алкоголя с собой. А на частной территории, как в помещениях, так и на свежем воздухе, нельзя будет собираться более чем вдесятером.

Губернатор Куомо заявляет, что вечеринки — это проблема и именно они виноваты во всплеске заболеваемости. Он также заявил, что, если новые ограничения не замедлят распространение инфекции, он может вообще закрыть спортзалы и заведения, где питаются в помещении. И он требует, чтобы мэр Нью-Йорка поручил городскому полицейскому департаменту следить за исполнением новых правил.

ЭНДРЮ КУОМО, губернатор штата Нью-Йорк: В этой ситуации есть всего две основополагающие истины. Это личная дисциплинированность и государственный контроль.

РИК ЛЕВЕНТАЛЬ: А здесь, на левом (Западном. — ИноТВ) побережье губернатор Гэвин Ньюсом выпустил схожие новые директивы перед Днём благодарения. Одновременно вместе могут собираться не более трёх отдельно проживающих семей. Собираться надо на свежем воздухе, не более чем на два часа. Присутствующие могут пользоваться уборной при условии частой санитарной обработки. Петь, скандировать или кричать строго не рекомендуется.

Такер, клянусь, это не моя выдумка.

Вы буквально читаете мои мысли! «Рик Левенталь пустился во все тяжкие, он снова пишет фейковые новости». (Смех.)

РИК ЛЕВЕНТАЛЬ: Нет, я ничего такого не делал!

Это всё по-настоящему!

РИК ЛЕВЕНТАЛЬ: Я просто передаю вам его заявления.

Это просто невероятно! Как и многое другое… Рик Левенталь, спасибо!

РИК ЛЕВЕНТАЛЬ: Конечно.

Дата выхода в эфир 11 ноября 2020 года.