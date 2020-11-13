Эксперт рассказал о причинах для обязательной перезагрузки смартфона

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13.11.2020, 18:30, Новости дня

По словам эксперта «Цифрового гражданина» Владимира Гриценко, смартфоны относятся к той категории электронных устройств, которые можно не перезагружать очень долго.

Не стоит их путать со старыми компьютерами, для которых периодическая перезагрузка была полезной, поскольку ускоряла работу, уточняет Гриценко.

Нынешние операционные системы самостоятельно следят за тем, чтобы оперативная память автоматически очищалась. Поэтому перезагружать смартфоны без особой надобности не нужно. Делайте это только в том случае, когда возникают реальные сбои, самопроизвольные включения и отключения. Также стоит запускать перезагрузку после установки новых приложений, советует специалист.



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