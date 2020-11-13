Японские ученые объяснили, почему растет мощность ураганов

13.11.2020, 18:30, Новости дня

Значительный рост среднегодовой температуры приводит к росту мощности зарождающихся в открытом океане и достигающих побережья материков ураганов. Японские ученые провели исследования данного явления за последние полстолетия, и нашли новые доказательства прямой связи глобального потепления с усиливающимися стихийными бедствиями.

Кроме того, исследователи из Научно-технологического института Окинавы провели компьютерное моделирование, целью которого было составить более-менее точные прогнозы на будущее.

Человечеству нужно срочно принять меры по уменьшению выбросов парниковых газов, утверждают эксперты. Кроме того, необходимо разрабатывать новые методы защиты населения от ураганов, которые будут становиться все более разрушительными.