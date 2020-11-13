Ученые считают, что во Вселенной могут существовать плоские планеты

13.11.2020, 18:30, Новости дня

Как утверждают ученые, в космосе не все планеты имеют форму шара. Разумеется, планеты не бывают плоскими как тарелка. Однако по форме некоторые из них напоминают найденный на пляже камешек.

По крайней мере, нам известно множество таких астероидов, напоминают астрономы. Теоретически планета является шарообразной из-за значительно большей массы. Но если предположить, что скорость вращения вокруг своей оси очень велика, то по законам физики планета должна образовывать верхнюю и нижнюю относительно плоскую поверхность.

В частности, такой является карликовая планета Хаумеа. Она вращается вокруг Солнца в поясе Койпера. Плоская планета размером как наша Земля пока не обнаружена. Но расчеты показывают возможность существования такого небесного тела.