 

Ученые считают, что во Вселенной могут существовать плоские планеты

13.11.2020, 18:30, Новости дня

Как утверждают ученые, в космосе не все планеты имеют форму шара. Разумеется, планеты не бывают плоскими как тарелка. Однако по форме некоторые из них напоминают найденный на пляже камешек.

По крайней мере, нам известно множество таких астероидов, напоминают астрономы. Теоретически планета является шарообразной из-за значительно большей массы. Но если предположить, что скорость вращения вокруг своей оси очень велика, то по законам физики планета должна образовывать верхнюю и нижнюю относительно плоскую поверхность.

В частности, такой является карликовая планета Хаумеа. Она вращается вокруг Солнца в поясе Койпера. Плоская планета размером как наша Земля пока не обнаружена. Но расчеты показывают возможность существования такого небесного тела.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.08 / Фурсенко объяснил смысл создания правкомиссии по русскому языку

29.09 / Москвичам рекомендовали домашний режим и удаленную работу до 28 октября

17.08 / Зеленский сменил персональный состав СНБО

18.10 / Судебная реформа в Украине зашла в тупик – посол Германии

03.07 / Гендиректору РВК уточнили обвинение по делу о злоупотреблении полномочиями

16.10 / Великобритании стоит готовиться к жесткому варианту Brexit, без сделки – Джонсон

11.08 / Путин рассказал о реакции президента Кипра на поправки в налоговое соглашение

13.07 / Россияне за время эпидемии COVID-19 получили выплаты на 26,5 млн детей

18.10 / Жителя Калужской области заподозрили в изнасиловании 10-летнего мальчика

10.09 / Байден обнародовал свой план по сохранению рабочих мест

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска