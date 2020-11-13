Мнение: Как тут не поверить в переселение душ :-)

13.11.2020, 18:15, Разное

Здравствуйте уважаемые.

Иногда встречаются фотографии из прошлого, от которых буквально испытываешь шок – настолько люди тех времен похожи на некоторых современных "звезд".

Итак…

Бред Питт и Герман Роршах



Орландо Блум и румынский художник Николае Григореску



Джастин Тимберлейк и неизвестный преступник 19 столетия



Николас Кейдж и неизвестный из Теннесси в 19 столетии



Мэттью Макконахи и доктор Эндрю Сандерс



Эдди Мерфи и неизвестный начала 20 века.



Томми Ли Джонс и Эндрю Джексон



Джош Карлин и Чарльз Дарвин



Джей Зи и неизвестный в Гарлеме в 1939 году



Мэттью Перри и Джон Кэбелл Брекинридж



Питер Хэйден Динклэйдж и королевский шут с картины Диего Веласкеса



Леонардо ди Каприо и студентка Джудит Зиппер



Джон Траволта и неизвестный мужчина 1880 год



Приятного времени суток