 

Мнение: Как тут не поверить в переселение душ :-)

13.11.2020, 18:15, Разное

Здравствуйте уважаемые.
Иногда встречаются фотографии из прошлого, от которых буквально испытываешь шок – настолько люди тех времен похожи на некоторых современных "звезд".
Итак…
Бред Питт и Герман Роршах

Орландо Блум и румынский художник Николае Григореску

Джастин Тимберлейк и неизвестный преступник 19 столетия

Николас Кейдж и неизвестный из Теннесси в 19 столетии

Мэттью Макконахи и доктор Эндрю Сандерс

Эдди Мерфи и неизвестный начала 20 века.

Томми Ли Джонс и Эндрю Джексон

Джош Карлин и Чарльз Дарвин

Джей Зи и неизвестный в Гарлеме в 1939 году

Мэттью Перри и Джон Кэбелл Брекинридж

Питер Хэйден Динклэйдж и королевский шут с картины Диего Веласкеса

Леонардо ди Каприо и студентка Джудит Зиппер

Джон Траволта и неизвестный мужчина 1880 год

Приятного времени суток

Источник: Теория элит



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