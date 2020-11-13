Мнение: Как тут не поверить в переселение душ :-)
13.11.2020, 18:15, Разное
Здравствуйте уважаемые.
Иногда встречаются фотографии из прошлого, от которых буквально испытываешь шок – настолько люди тех времен похожи на некоторых современных "звезд".
Итак…
Бред Питт и Герман Роршах
Орландо Блум и румынский художник Николае Григореску
Джастин Тимберлейк и неизвестный преступник 19 столетия
Николас Кейдж и неизвестный из Теннесси в 19 столетии
Мэттью Макконахи и доктор Эндрю Сандерс
Эдди Мерфи и неизвестный начала 20 века.
Томми Ли Джонс и Эндрю Джексон
Джош Карлин и Чарльз Дарвин
Джей Зи и неизвестный в Гарлеме в 1939 году
Мэттью Перри и Джон Кэбелл Брекинридж
Питер Хэйден Динклэйдж и королевский шут с картины Диего Веласкеса
Леонардо ди Каприо и студентка Джудит Зиппер
Джон Траволта и неизвестный мужчина 1880 год
Приятного времени суток
Источник: Теория элит
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