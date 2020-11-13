Мнение: Билингвальность, или взаимное торможение языков (с)

13.11.2020, 18:10, Разное

У нас есть подсознательное убеждение, что “один – хорошо, а два – лучше”. Часто его подсознательно переносят и на языковую сферу, “автоматически” считая, что быть “билингвом”, то есть одновременно осваивать два языка – это однозначно хорошо и чем больше “билингвов”, тем лучше. В частности, аргумент про “билингвальность” очень часто приводят в спорах русскоязычных граждан Украины и “украинизаторов” – когда там на голубом глазу уверяют, что якобы чуть ли не все поголовно население Украины УЖЕ является “билингвальным”.

На самом деле проблема далеко не так проста и однозначна, как кажется на первый взгляд. Выдающийся русский психолог Лев Выготский, признанный в мире (!) гений психологии, еще в 20-е годы прошлого века проводил исследования билингвальности у детей – и это, кстати, была популярная тема в Европе. Выяснилось, что там есть свои подводные камни, да и к реальной билингвальности способен не такой уж большой процент общего населения. Для большинства же второй язык парадоксальным образом только ЗАСОРЯЕТ восприятие, а в местах активного смешения языков зачастую возникает нечто вроде “суржика”, то есть диковинный ОДИН язык, состоящий из механически смешанных слов и выражений двух разных языков. С теми, кто начинает мыслить на суржике, проблема одна, но тяжелая: так как этот язык по определению несовершенный и к тому ж не поддерживаемый литературой (не бывает книг, написанных на суржике) – у них и мышление получается такое же – спутанное и неразвитое. Нашел вот краткий синопсис мыслей Выготского насчет билингвальности. Получается, на Украине сильно рискуют, навязывая свой язык русскоязычному населению – может получиться целое поколение со спутанным сознанием и никаким мышлением.

“Выготский в своей статье ссылается на исследования Эпштейна, который изучал влияние языков друг на друга в областях, где они сосуществуют – например, в Швейцарии. И он выяснил, что языки могут отрицательно влиять друг на друга и на мышление человека. В различных языках не существует часто совершенно идентичных слов, точно соответствующих словам другого языка, каждый язык имеет свою грамматическую и синтаксическую систему. По мнению Эпштейна, многоязычие приводит к серьезным затруднениям в мышлении ребенка. Каждый народ имеет свою особую манеру группировать вещи и их качества, их действия и отношения для того, чтобы их называть. Этот «антагонизм» идей тормозит мышление человека. Эпштейн делает вывод, что многоязычие или полиглосия социальное зло и мы, как родители или учителя, должны уменьшить или смягчить влияние этого зла на развитие ребенка. Для этого ребенок должен говорить только на одном языке, ибо активное смешение двух оказывается наиболее вредным. Поэтому он рекомендует понимать и читать или пассивно пользоваться многими языками, но активно только одним. Эпштейн также считает, что особенный вред многоязычие приносит в раннем возрасте, когда у ребенка устанавливаются первые навыки и формы мышления, когда ассоциативные связи между его мышлением и речью являются еще непрочными. Выготский считает, что взаимное торможение языков действительно происходит на практике, однако выводы Эпштейна он считает необоснованными и слишком пессимистичными.

Выготский пишет: «В областях, где детское население с самого раннего возраста находится под влиянием двух различных языковых систем, когда ребенок, не усвоивший еще хорошо формы родного языка, начинает овладевать еще одним или двумя языками чужими, мы наблюдает печальные формы речевого развития. Дети часто, особенно в неблагоприятных условиях, не овладевают до конца ни одной языковой системой в совершенстве ни с фонетической, ни с синтаксической, ни со стилистической стороны. Родной язык засоряется примешиваемыми к нему элементами чужой речи, различные языковые формы, несогласуемые и внутренне чуждые друг другу, ассимилируются». Результат: то более, то менее испорченный диалект родного и чужого языка.

Резкий переход от одного языка к другому или обучение нескольким языкам одновременно нередко приводили к патологическим нарушениям речевой деятельности. Исследователь Ньювенгиус, тоже пессимист в отношении билингвизма, видит в двуязычии угрозу: родной язык и родная культура претерпевают благодаря этому значительный вред…

Как считает Выготский, вопрос о влиянии двуязычия на чистоту развития родной речи ребенка и на общее его интеллектуальное развитие не может считаться в настоящее время решенным. Многое, говорит исследователь, зависит о возраста детей, от характера встречи одного и другого языка, и, что самое важное, от педагогического воздействия на развитие родной речи. Когда детское двуязычие развивается стихийно, когда ребенок отдан во власть случайной смеси различных языковых систем, когда оба языка беспорядочно смешиваются, это приводит к отрицательным результатам”.

https://www.liveinternet.ru/users/ketevan/post157495588/