Microsoft заявила об атаке «российских хакеров» на фармацевтические компании

13.11.2020, 18:08, Новости дня

Microsoft заявила, что из РФ и КНДР якобы были произведены кибератаки на занимающиеся разработкой вакцины от коронавируса семь компаний в США, Франции, Индии и Южной Корее.

«В последние месяцы мы засекли кибератаки со стороны трех государственных игроков, целью которых были крупные компании, напрямую задействованные в разработке вакцин и лечения от COVID-19. В число целей входили крупнейшие фармацевтический компании и разработчики вакцины в Канаде, Франции, Индии, Южной Корее и Соединенных Штатах», – цитирует РИА «Новости» сообщение компании.

Из РФ кибератаку якобы проводил хакер «Стронций» (Strontium), из Северной Кореи – два других злоумышленника под никами «Цинк» (Zinc) и «Церий» (Cerium). По версии Microsoft, они намеревались раздобыть сведения о разработчиках вакцины.

«Стронций» продолжает использовать подбор паролей и грубые попытки входа, чтобы украсть данные для доступа. Эти атаки, которые нацелены на взлом аккаунтов людей с использованием тысяч или миллионов быстрых попыток», – утверждает американская компания.

Северокорейские хакеры же пытаются атаковать при помощи рассылки электронных писем, заявили в Microsoft.

В Июле национальный центр кибербезопасности Британии заявил, что хакеры, якобы связанные с Россией, пытались украсть данные о разрабатываемых в мире вакцинах от коронавируса.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что РФ не имеет отношения к взломам фармкомпаний и исследовательских центров Британии, занимающихся разработкой вакцины от коронавируса.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что у РФ нет необходимости «красть» разработки вакцин в Великобритании, так как фармкомпания AstraZeneca уже передала все наработки РФ и договорилась с «Р-Фарм» о производстве лекарства.