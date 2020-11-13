Мишустин распределил обязанности вице-премьеров

13.11.2020, 18:08, Новости дня

Премьер Михаил Мишустин распределил обязанности вице-премьеров российского правительства, решение принято для оптимизации работы кабинета министров, сообщила пресс-служба правительства.

«Мишустин утвердил перераспределение обязанностей между своими заместителями. Решение принято для оптимизации работы кабинета министров с учетом прошедших изменений состава правительства Российской Федерации, а также задач по достижению национальных целей развития», – говорится в сообщении на сайте правительства.

Вице-премьеру Александру Новаку поручено курировать топливно-энергетический комплекс, Татьяна Голикова займется вопросами государственной политики в сфере культуры, за науку и высшее образование будет Дмитрий Чернышенко, Алексей Оверчук будет координировать деятельность Росреестра.

В понедельник президент Владимир Путин своим указом отправил в отставку министра транспорта Евгения Дитриха и главу Минприроды Дмитрия Кобылкина. Также президент освободил Николая Цуканова от должности полпреда президента в Уральском федеральном округе и назначил Владимира Якушева, который ранее занимал должность министра строительства и ЖКХ.

В среду глава государства подписал указы о назначении вице-премьера и глав федеральных ведомств, а Мишустин назначил себе нового помощника.