Кабмин Литвы сложил полномочия
13.11.2020, 18:08, Новости дня
Кабмин Литвы во главе с Саулюсом Сквернялисом вернул президенту Гитанасу Науседе вверенные правительству полномочия, сообщила президентская пресс-служба.
«Президент поручил правительству продолжать исполнять обязанности до назначения нового премьер-министра и формирования нового состава кабинета», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы.
В пятницу приступил к работе вновь избранный в ходе состоявшихся в октябре двух туров голосования Сейм (парламент) Литвы. Согласно процедуре, после этого кабмин слагает полномочия, а глава государства в течение последующих 15 дней должен представить депутатам на утверждение кандидатуру премьера.
В октябре главная избирательная комиссия Литвы отклонила жалобу партии национальных меньшинств «Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей», которая указывала на грубые нарушения во время выборов в парламент страны, требуя аннулировать результаты первого тура.
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