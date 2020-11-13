Мнение: Хуситы взяли Лагерь Маас

13.11.2020, 18:05, Разное

Хуситы одержали крупную победу в Йемене.

В середине апреля они начали наступление в провинции Мариб, где среди их главных целей был Лагерь Маас, который являлся одной из главных опорных баз саудовской коалиции в одной из ключевых провинций Йемена.

В апреле-июне это привело к тяжелым боям к западу и северо-западу от Лагеря Маас. В середине лета, сталкиваясь с упорным сопротивлением хадистов и саудитов (к которым позднее присоединились боевики "Аль-Ислах" и "Аль-Каиды", которых перебрасывали из Абьяна и Байды), командование хуситов нанесло удар на юге, который привел к частичному обрушению фронта и продвижения хуситов с юга вглубь провинции, а также ключевой дороге ведущей к лагерю Маас. Осенью, несмотря на переброску резервов, саудовская коалиция постепенно проиграла сражение за трассу к лагерю Маас, после чего его потеря стала вопросом времени. Кроме того, некоторые местные племена переметнулись на сторону хуситов, чем еще больше осложнили положение хадистов.

В конце октября Лагерь Маас уже находился в оперативном полуокружении, ну а в начале ноября наступила развязка – фронт с юга начал сыпаться, а командование хадистов начало спешно вытаскивать войска с выступа, пока он не превратился котел. За сутки до падения Лагеря Маас, ВВС Саудовской Аравии нанесли 23 авиаудара, но судя по происходящему, это не очень помогло. Пока видео из Лагеря Маас нет, но успех хуситов подтверждают йеменские, катарские, иранские и сирийские источники.

Пока неясно, все ли смогли спастись до замыкания кольца окружения, но даже без этого, хуситы одержали крупную стратегическую победу, целенаправленно атакуя несколько месяцев позиции технически превосходящего противника, обладающего полным господством в воздухе. Разумеется, наличие баллистических ракет и дронов, несколько компенсировало этот недостаток. Но главным козырем хуситов была, есть и остается, опытная легкая пехота, которая на голову превосходит пехоту оппонентов, которая при прочих равных как правило проигрывает прямое противостояние.

Можно ожидать, что в ближайшие дни, хуситы порадуют нас большим видео из Лагеря Маас, с трофеями и танцами. Армянам на заметку – песни и пляски смотрятся уместно, когда они происходят на фоне трупов врагов, сожженной техники и захваченных военных объектов.



Причина отхода очевидна. Еще пара дней и хуситы взяли бы поселки у единственной оставшейся дороги еще контролируемой хадистами и получился бы "Марибский котел".



Это общая ситуация на 8 ноября, Можно ожидать, что хуситы предпримут серьезное продвижение к северу оот столицы провинции.

После взятия Лагеря Маас, хуситы очевидно смогут высвободить существенные силы для развития операций против административного центра провинции Мариб, на защиту которого хадисты стянули несколько бригад, в том числе и снятых с юга, где они воевали с боевиками STC и где ОАЭ сейчас лепят марионеточное государство "Южный Йемен". Хуситы уже не раз заявляли, что хадисты так держаться за центр провинции, потому что у военной верхушки хадистов имеются вложения в недвижимость в этом городе и для них потеря Мариба станет не только военным поражением, но и утратой больших денег. Хадисты это отрицают и уверяют, что воюют за идею.

В более широком смысле мы видим, что хуситы ведут стратегическое наступление в провинциях Аль-Джавф и Мариб, добиваясь существенных успехов и владея полной оперативной инициативой. Попытки командования хадистов при поддержке Саудовской Аравии вырвать инициативу из рук хуситов к успехам не приводят. Даже успешные контрудары дают локальные успехи (например, на прошлой неделе хадистам удалось потеснить хуситов в провинции Аль-Джавф), но не меняют общей тенденции, где именно хуситы ведут наступление с решительными целями. Смешно сказать, но еще летом командование хадистов всерьез планировало наступление на Сану. В ноябре же, хуситы подходят к городу, где это наступление планировалось.



Проблема выборов в США с точки зрения простых йеменцев.

Обзор событий в Йемене за прошлую неделю https://riafan.ru/1333047-ssha-prekratyat-podderzhku-voiny-v-iemene-posle-pobedy-baidena

Стоит также отметить, что вчера хуситы атаковали и повредили саудовский нефтепровод в Джизане, в результате чего возник пожар. Общий размер ущерба пока неизвестен.

Командование хуситов по этому поводу заявило, что рекомендует жителям Хиджаза и Неджда, а также всем иностранным кампаниям, держаться подальше от военных и инфраструктурных объектов Саудовской Аравии, которые являются законными военными целями, которые будут подвергаться ударам до тех пор, пока Саудовская Аравия не выведет войска из Йемена и не прекратит бомбардировки йеменских городов. Пока этого не произойдет, хуситы будут наращивать удары по аэропортам, портам и нефтепроводам, а также по военным объектам на территории Саудовской Аравии.

В общем, яркий пример того, как "маленькая победоносная война" МБС завела Саудовскую Аравию в адовое болото из которого уже нет беспроблемного выхода, а издержки продолжают множиться.