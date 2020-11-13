 

Путин подписал указ о создании центра гуманитарного реагирования по Карабаху

13.11.2020, 17:48, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Междведомственного центра гуманитарного реагирования по Карабаху, указ вступает в силу со дня опубликования.

«В целях содействия решению гуманитарных вопросов и восстановлению гражданской инфраструктуры в Нагорном Карабахе постановляю создать Межведомственный центр гуманитарного реагирования», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается, что основными функциями Межведомственного центра являются содействие возвращению граждан, покинувших районы Нагорного Карабаха, в места их постоянного проживания.

Также центр будет содействовать государственным органам Азербайджана и Армении по вопросам восстановления гражданской инфраструктуры в Карабахе и создания условий для нормальной жизнедеятельности населения.

В перечень задач центра также входит обеспечение координации деятельности российских государственных органов и общественных организаций по оказанию гуманитарной помощи пострадавшим от боевых действий жителям районов Нагорного Карабаха. А также помощь Азербайджану и Армении в организации взаимодействия с международными гуманитарными организациями.

В состав Межведомственного центра входят представители МЧС России, МИД, ФСБ, а также представители иных заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. Решение организационных и иных вопросов, связанных с созданием и деятельностью центра, возложено на Минобороны России.

Лидеры Армении, Азербайджана и России подписали заявление о прекращении карабахской войны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже президент России раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах.

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому ротация российских миротворцев в Нагорном Карабахе будет проходить не реже двух раз в год.



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