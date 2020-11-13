 

Лукашенко отверг возможность транзита власти в Белоруссии

13.11.2020, 17:48, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике не будет транзита власти, а руководить государством будет тот, кого изберет белорусский народ.

«Никакого транзита власти! Никаких преемников. Кого народ изберет – так и будет. Я поклялся. Я пообещал, что будет так, как решит белорусский народ», – приводит «Пул первого» в своем Telegram-канале слова Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии сказал, что клянется решать все вопросы, в том числе касающиеся конституционной реформы, только так, как того хочет белорусский народ.

Кроме того, Лукашенко заявил, что никто не вправе делать республику своим придатком. «Запомните одно: везде хорошо, где нас нет. Второе: я хочу, чтобы вы жили на своей земле, а если и «под землей», то в своем метро. И никто не вправе сделать нас своим придатком», – отметил он.

Между тем Евросоюз расширил санкции против Белоруссии, включив в санкционный список президента республики Александра Лукашенко, а также его сына и помощника по нацбезопасности Виктора Лукашенко и 13 других чиновников. МИД Белоруссии заявил, что расширение списка не останется без ответа. Источник сообщил, что принятые Минском ответные меры в связи с санкциями ЕС будут действовать и в России. 



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