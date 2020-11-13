Новый метод лечения отравлений ускоряет выведение алкоголя из организма в три раза

13.11.2020, 17:45, Разное



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Ученые предложили новый – простой и дешевый – метод лечения алкогольных отравлений. Его эффективность они продемонстрировали в небольшом исследовании, которое опубликовано в Scientific Reports.

Алкогольное отравление и его лечение

Интоксикация или отравление алкоголем возникает при употреблении его большого количества за короткий промежуток времени. Речь идет об опасном для жизни состоянии: при нем угнетена нервная система, могут нарушаться дыхание и работа сердца.

В настоящее время набор «инструментов» для лечения алкогольной интоксикации ограничен. Единственный метод «извлечения» алкоголя из крови – гемодиализ. Обычно лечение заключается в промывании желудка и поддержании жизни пациента, пока его организм сам не справится с алкоголем (90% его объема обезвреживает печень). Во время интоксикации врачи оказывают симптоматическую помощь: при необходимости дают кислород, поддерживают дыхание и работу сердца, проводят внутривенные вливания для предупреждения обезвоживания, вводят глюкозу и витамины.

Выдыхание алкоголя

Новый подход основан на форсированном выдыхании алкоголя через легкие. Давно известно, что алкоголь присутствует в воздухе, который выдыхают люди с алкогольной интоксикацией. Форсированное дыхание может ускорять протрезвление людей.

При усиленной вентиляции легких (дыхании, которое глубже и быстрее обычного) из организма выводится не только алкоголь, но и большие количества углекислого газа. Последнее обстоятельство может стать причиной головокружения, ощущения онемения или покалывания в конечностях и потери сознания. Поэтому вылечить человека от алкогольной интоксикации, просто заставив его сильно дышать, не получится.

Методика, которую предложили ученые, делает усиленную вентиляцию легких возможной. Они разработали небольшое устройство с системой трубок и клапанов, к которому подключаются дыхательная маска и баллон со сжатым углекислым газом. При его использовании человек вдыхает воздух с добавлением углекислого газа, количество которого зависит от того, насколько интенсивно дышит человек.

В 2019 году этот прибор был одобрен FDA для лечения отравлений угарным газом.

Новое исследование

В исследовании приняли участие пять человек. В первый день ученые определили, как быстро выводится алкоголь из организма участников при обычном дыхании. Во второй день был испытан новый метод лечения.

Все участники исследования пили напиток, содержащий водку, чтобы уровень алкоголя в крови достиг примерно 0,1%. Усиленная вентиляция проводилась в течение примерно трех часов.

Исследование показало, что при усиленной вентиляции легких алкоголь выводится из организма примерно в три раза быстрее, чем без нее.

Ученые отмечают, что до применения этого прибора на практике нужно более основательно оценить его возможности. Однако это исследование утверждает в пользу того, что прибор можно будет использовать в больницах.

Как будут дышать отравленные пациенты?

Один из вопросов, на которые сейчас нет точного ответа – как человек с тяжелой алкогольной интоксикацией, у которого замутнено или отсутствует сознание, сможет усиленно дышать в течение трех часов. Ученые предполагают, что при тяжелой интоксикации пациенту можно провести интубацию трахеи. В этом случае вентиляцию легких врачи смогут проводить вручную.