Польский аналитик: Первой жертвой Байдена может стать Зеленский

13.11.2020, 17:43, Разное

Рано или поздно события повторятся, уверен аналитик. Он напомнил, что украинский лидер занял непоследовательную позицию относительно уголовных дел против семьи избранного президента США. “Первой жертвой Байдена может стать Зеленский”, – предупредил Ренкас.

Сын Байден Хантер входил в совет директоров частной нефтегазовой компании Burisma. У украинских правоохранителей возникли вопросы к деятельности корпорации. При помощи Петра Порошенко дело замяли.

Президет США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании обвинял Байденов в замалчивании коррупционной деятельности на Украине. Не исключено, что компрометирующую информацию главе Белого дома предоставили в Киеве.

В то же время Ренкас считает, что с победой Байдена Украина получат последний шанс покончить с зависимостью от США. Но надежды мало – скорее всего, страна продолжит исполнять роль тарана против России, заявил политолог.

Ранее бывший депутат Верховной рады Давид Жвания предупредил, что Петр Порошенко готовит государственный переворот на Украине. Сигналом должна стать победа Джо Байдена, отметил экс-парламентарий.

По его словам, Порошенко надеется на успех Байдена и убеждает сторонников, что тот их поддержит. После победы демократа по Украине прокатятся крупные акции протеста против Зеленского. Президента вынудят уйти в отставку, после чего в стране пройдут досрочные президентские и парламентские выборы. Порошенко надеется их выиграть, предупредил Жвания.

Напомним, что президентские выборы в США прошли 3 ноября. Джо Байден лидирует по голосам выборщиков. Крупнейшие СМИ объявили о его победе. Демократа поздравили канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и другие лидеры.

Дональд Трамп не признал победу демократа. Он обвинил оппонентов в масштабных фальсификациях. В ряде штатов начался пересчет голосов.