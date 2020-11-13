Американский генерал о стратегии Байдена: Будем говорить с Россией с позиции силы

13.11.2020, 17:23, Разное

Украина должна быть частью системы сдерживания России в Европе, заявил Ходжес в ходе форума по безопасности во Львове. Администрация Байдена это понимает, поэтому военно-политическое давление на Москву продолжится, уверен генерал.

Он предупредил, что новая администрация США будет вести диалог с Россией с позиции силы. Поддержка прозападных режимов на Украине и в Грузии продолжится, пообещал американский генерал.

Важнейшим инструментом давления на Россию Ходжес назвал Германию. Вашингтон должен внести разлад в отношения Москвы и Берлина и препятствовать их сближению, подчеркнул высокопоставленный военный.

Ходжес считает, что только Германия может заставить Россию “изменить поведение” в Европе. Берлин должен заставить Москву “ответить за все нарушения”, – приводит слова генерала портал “Политнавигатор”.

Ранее политолог Николай Злобин исключил возможность улучшения отношений с Россией при Джо Байдене. Если Дональд Трамп считал главным врагом США Китай, то при демократах эта “почетная роль” перейдет России, считает аналитик.

Он напомнил, что при Бараке Обаме Джо Байден курировал политику на Украине. “Чего-то позитивного в отношениях с Россией ждать не стоит”, – сказал Николай Злобин в интервью газете “Известия”.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября. СМИ называют победителем Джо Байдена. Он набрал более 270 голосов выборщиков. Дональд Трамп оспаривает результаты. Глава Белого дома обвинил демократов в масштабных фальсификациях.