Продажи iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 mini начались в России и других странах

13.11.2020, 17:17, Разное

С сегодняшнего дня начаты продажи двух моделей последнего поколения смартфонов от компании Apple. iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 mini появятся на полках магазинов РФ и порядка сорока других стран мира.

Обе модели являются расширенными версиями основного iPhone 12, представляющими наиболее дорогостоящий и самый доступный ценовой сегменты. Кроме того, разнятся и их размеры, если mini-модификация соответственно названию является компактной, то iPhone 12 Pro Max стала максимально габаритной. Кроме того, согласно данным, предоставленным производителем, iPhone 12 mini является наиболее легким и тонким смартфоном, поддерживающим работу в мобильных сетях пятого поколения.

Среднеразмерные аппараты iPhone 12 и iPhone 12 Pro поступили в магазины несколько ранее. Дизайн всех устройств серии повторяет некоторые особенности ставшей культовой модели iPhone 4. Они оснащены OLED-дисплеями и мощными и производительными фирменными процессорами SoC Apple A14 Bionic. Также все девайсы получили поддержку беспроводной магнитной зарядки Magsafe. Кроме стоимости и размеров, расширенные вариации получили также разную цветовую гамму в оформлении корпуса. Так, iPhone 12 mini с экраном в 5,4 дюйма можно приобрести с белыми, синими, красными, чёрными и зелёными панелями. Корпуса же модели iPhone 12 Pro Max с 6,7-дюймовым дисплеем окрашены в графитовый, золотистый, серебристый и синий цвета.

Стоимость аппаратов в США начинается от 700 до 1100 долларов соответственно за компактную и Pro Max модель. Российские приверженцы «яблочной» техники смогут купить смартфоны примерно за 70, 75 и 85 тысяч рублей соответственно за iPhone 12 mini с 64, 128 и 256 гигабайт основной памяти. iPhone 12 Pro Max получил большую вместительность флэш-накопителя, составляющую 128, 256 и 512 гигабайт. Эти аппараты получат ценники в 110, 120 и 140 тысяч рублей.